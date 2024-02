Több beteg meghalt a Nasszer kórházban az áramhiány miatt

Az izraeli hadsereg titkosszolgálati információk alapján elfogta a Hamász palesztin iszlamista szervezet számos fegyveresét a hán-júniszi Nasszer kórházban, a Gázai övezet déli részén, köztük húsz olyat, aki részt vett az izraeli települések elleni október 7-i terrortámadásban – jelentették be pénteken hivatalosan.

A Nasszer kórházban négy beteg halt meg az áramhiány miatt.

Fotó: Anadolu via AFP

A kórház átkutatásakor találtak olyan gyógyszereket, amelyeken a Hamász által túsznak elhurcolt izraeliek közül néhánynak a neve szerepel. Ennek amiatt lehet jelentősége, hogy az Izrael és a Hamász között katari és amerikai közvetítéssel megkötött megállapodás keretében a Gázai övezet civil lakosságának bejuttatott gyógyszersegélyből az izraeli túszoknak is kapniuk kell.

A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy

a Nasszer kórházban négy beteg meghalt áramhiány miatt.

Leálltak a generátorok, és ez az intenzív osztályon lélegeztetőgépre kapcsolt betegek, illetve az inkubátorba tett koraszülöttek életét veszélyezteti.

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter pénteken azt közölte, hogy Izrael birtokába került titkosszolgálati információk szerint az ENSZ palesztin segélyszervezetének, az UNRWA-nak több mint harminc alkalmazottja vett részt az október 7-i terrortámadásban, és segédkezett izraeli túszok Gázába hurcolásában. Közülük tizenkét palesztin nevét és fényképét, köztük az UNRWA iskoláiban oktató tanárok nevét nyilvánosságra hozta az izraeli hadsereg, és Galant bemutatta ezeket a külföldi újságíróknak tartott tájékoztatóján.

A Nasszer kórházat Gáza legnagyobb, még működő kórházát pénteken ostromolták az izraeli csapatok, miközben a palesztinok utolsó menedékének számító Rafah városát is bombázták. Az izraeli csapatok már csütörtökön is behatoltak a kórházba, noha ott továbbra is több száz beteget ápolnak, és sokan menekültek oda azok közül is, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat.