Vége a találgatásoknak: Tucker Carlson megérkezett Putyinhoz - videó

Az orosz elnöki hivatalhoz megérkezett Tucker Carlson amerikai újságíró stábja. A REN TV kedden felvételek közölt a helyszínről: a kevesebb mint egyperces anyagban az látható, ahogy egy szálloda parkolójában pakolnak egy nagy furgonnál, majd ezt követően az autó elhagyja a parkolót.

Fotó: AFP

Az orosz médium szerint a felvételeken nem lehetet beazonosítani Carlsont, azonban korábban arról szóltak a hírek, hogy

február 5-én az orosz vezető adminisztrációjánál egy autót is észleltek, amelyben feltehetően az amerikai újságíró tartózkodott.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Fox Newstól elküldött tévés Moszkvában tartózkodik, erről videó és kép is készült: a nyilvánosságra került fotón a moszkvai Bolsoj Színházban készült. Oroszországi útjának céljáról szólva Carlson a videóban megjegyezte: „Látni akartam. Annyit olvastam róla, beszélni akartam az emberekkel, látni, hogyan vannak itt a dolgok elrendezve. És itt minden nagyon jó.” Az amerikai médiában olyan feltételezések jelentek meg, hogy Carlson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel akar interjút készíteni. Amikor erről kérdezték, Carlson csak annyit mondott: „Majd meglátjuk.” Az amerikai médiának az utazásával kapcsolatos heves reakciójára Carlson így fogalmazott: „Nem is tudom. Ezek őrültek, valóban őrültek.”

A Kreml-barát szakértők és katonai bloggerek örültek annak, hogy Tucker az országba látogatott. „Túlzás nélkül, nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy korszakos esemény előtt állunk” – fogalmazott a Bezgranichny Analitik nevű Telegram-csatorna Tucker látogatása kapcsán. A bejegyzésben hozzáteszi, ha megvalósul egy Putyinnal készült találkozó, akkor az lesz az orosz elnökkel készült első nyugati interjú azóta, hogy csaknem két éve megkezdődött az Ukrajna elleni háború.