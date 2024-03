Amerikai segítség nélkül Ukrajna újabb területeket veszthet

Az ország jelentős részét már most is megszállva tartja az orosz hadsereg. Ha a frontvonal átszakad, akkor a nagyvárosok is veszélybe kerülhetnek. Közben egyre több szó esik arról, hogy Európának fegyverkeznie kellene, sokan tartanak ugyanis attól, hogy a lokális háború világháborúvá válik.

2024.03.30. 15:34 | Szerző: K. B. G.