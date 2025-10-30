Küszöbön az atomháború? Trump újra robbantana, a Kreml azonban kikéri magának: nem történt nukleáris fegyverteszt
A Kreml szerint a Burevesztnyik atomrakéta próbarepülései nem minősülnek nukleáris fegyverkísérletnek, ezért nem sértenek nemzetközi egyezményeket. Moszkva ezért nem érti, hogy Donald Trump amerikai elnök miért rendelte el a nukleáris tesztek újraindítását.
A Kreml csütörtökön igyekezett tisztázni, hogy az orosz Burevesztnyik rakétaprogram nem tartozik a nukleáris fegyverkísérletek körébe. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő újságíróknak kijelentette: a tesztek célja a haditechnikai fejlesztés, nem pedig a robbanófejek kipróbálása.
Ha Donald Trump amerikai elnök a Burevesztnyik tesztelésére utalt, az semmiképpen sem minősül nukleáris kísérletnek. Minden országnak joga van fejleszteni a védelmi rendszerét – ez önmagában nem számít fegyverkísérletnek
– mondta Peszkov.
Az orosz nyilatkozat Trump bejelentését követte, amely szerint az Egyesült Államok azonnal újraindítja a nukleáris fegyverkísérleteket, mivel – mint fogalmazott – „más országok is így tesznek”.
Az amerikai elnök nem részletezte, pontosan milyen típusú tesztekről van szó, és hogy azok tartalmaznak-e valódi nukleáris robbanófejeket.
Rendkívüli: Donald Trump azonnali utasítást adott az amerikai atomfegyverek tesztjére, a hadsereg rögtön végrehajtja a parancsot – ez a válasz Putyinnak
Kína és Oroszország kísérleteire az Egyesült Államok is reagált. Donald Trump amerikai elnök elrendelte az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdését.
Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is tartja magát a nukleáris moratóriumhoz, de ha bármely ország felmondja, „Moszkva ennek megfelelően fog cselekedni”. A Kreml reményét fejezte ki, hogy Washingtonban tisztában vannak a Burevesztnyik és a Poszeidon nukleáris meghajtású rendszerek kísérleteinek természetével, amelyek „semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris tesztként”.
A szóvivő emellett leszögezte: maga az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a kísérletek újraindításának tervéről, és Moszkvának nincs tudomása arról, hogy bármely ország ténylegesen nukleáris fegyverteszteket végezne.
Kreml: egy kis nukleáris fegyverkísérlet ne álljon a béke útjába
Peszkov szerint az orosz–amerikai kapcsolatok feszült, de nem reménytelen állapotban vannak. „Nem jutott zsákutcába a párbeszéd, és nem beszélhetünk új fegyverkezési versenyről” – mondta. Hozzátette, hogy a hadászati támadófegyverek korlátozásáról szóló Új START-szerződés jövőre lejár, de Washington még nem tett hivatalos javaslatot a meghosszabbításra.
A Kreml nyilatkozata egyértelmű jelzés: Oroszország nem kívánja elsőként felrúgni a „nukleáris tűzszünetet”, de készen áll arra, hogy válaszoljon, ha az Egyesült Államok megteszi az első lépést. A stratégiai fegyverkezés új szakasza tehát továbbra is a levegőben lóg, és mindkét nagyhatalom a másik mozdulatára vár.
Oroszország újabb atommeghajtású fegyvert tesztelt, maga Putyin jelentette be
Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy nukleáris meghajtású víz alatti eszközt tesztelt néhány nappal azután, hogy hadserege egy cirkálórakétát is kipróbált. Az orosz elnök szerint az új, nukleáris meghajtású torpedónak nincs párja a világon, és nincs olyan eszköz, amely elfoghatná.