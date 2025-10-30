Küszöbön az atomháború? Trump újra robbantana, a Kreml azonban kikéri magának: nem történt nukleáris fegyverteszt

A Kreml szerint a Burevesztnyik atomrakéta próbarepülései nem minősülnek nukleáris fegyverkísérletnek, ezért nem sértenek nemzetközi egyezményeket. Moszkva ezért nem érti, hogy Donald Trump amerikai elnök miért rendelte el a nukleáris tesztek újraindítását.

Moszkva visszautasította, hogy nukleáris fegyverkísérleteket folytatna, és állítása szerint semmiféle megállapodást nem sértettek meg, amely amerikai válaszlépéseket tenne szükségessé / Fotó: AFP

A Kreml csütörtökön igyekezett tisztázni, hogy az orosz Burevesztnyik rakétaprogram nem tartozik a nukleáris fegyverkísérletek körébe. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő újságíróknak kijelentette: a tesztek célja a haditechnikai fejlesztés, nem pedig a robbanófejek kipróbálása.

Ha Donald Trump amerikai elnök a Burevesztnyik tesztelésére utalt, az semmiképpen sem minősül nukleáris kísérletnek. Minden országnak joga van fejleszteni a védelmi rendszerét – ez önmagában nem számít fegyverkísérletnek

– mondta Peszkov.

Az orosz nyilatkozat Trump bejelentését követte, amely szerint az Egyesült Államok azonnal újraindítja a nukleáris fegyverkísérleteket, mivel – mint fogalmazott – „más országok is így tesznek”.

Az amerikai elnök nem részletezte, pontosan milyen típusú tesztekről van szó, és hogy azok tartalmaznak-e valódi nukleáris robbanófejeket.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is tartja magát a nukleáris moratóriumhoz, de ha bármely ország felmondja, „Moszkva ennek megfelelően fog cselekedni”. A Kreml reményét fejezte ki, hogy Washingtonban tisztában vannak a Burevesztnyik és a Poszeidon nukleáris meghajtású rendszerek kísérleteinek természetével, amelyek „semmilyen módon sem értelmezhetők nukleáris tesztként”.

A szóvivő emellett leszögezte: maga az Egyesült Államok nem értesítette Oroszországot a kísérletek újraindításának tervéről, és Moszkvának nincs tudomása arról, hogy bármely ország ténylegesen nukleáris fegyverteszteket végezne.