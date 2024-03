Az orosz-ukrán háború 756. napja – több frontszakaszon is nagy erőkkel támadnak az oroszok

Az Európai Parlament és a tagállamok éjszakába nyúló egyeztetésükön megállapodtak, hogy további egy évvel, 2025 júniusáig meghosszabbítják az ukrán agrártermékek vámmentességét az egységes piacon, de újabb korlátozásokat vezetnek be a gabonára.

Az Európai Bizottság januárban javasolta a hosszabbítást és úgynevezett „vészfék” bevezetését bizonyos termékekre – csirkére, tojásra és cukorra – abban az esetben, ha az ukrán import mennyisége meghaladja a 2022-est és a 2023-ast.

A gazdák hónapok óta tartó tiltakozása miatt azonban az uniós törvényhozók a vészfék bevezetését a 2021-es, vagyis a háború előtti szinten szabták meg; Brüsszel az invázió kezdete után adta meg a kedvezményeket Kijevnek.

Bővítették azoknak az áruknak a listáját is, amelyekre a vészfék vonatkozik: felkerült a zab, a kukorica, a zabdara és a méz is, esetükben azonban a 2022-es és 2023-as import átlaga az irányadó, számolt be a Reuters.