Háborúkutató intézet: új offenzív hadműveletre készülnek az oroszok

Az oroszok megpróbálják destabilizálni az ukrán védelmi vonalakat, és új offenzívára készülnek – derül ki az amerikai székhelyű kutatóintézet, az Institute for the Study of War (ISW) jelentéséből. A nyugati biztonsági segítségnyújtás valószínűleg kritikus szerepet fog játszani Ukrajna azon képességében, hogy most meg tudja-e tartani a területet az elkövetkező hónapokban az új orosz támadások visszaverésével. Nem véletlen tehát a háborúpárti európai országok vezetőinek hirtelen jött buzgósága Ukrajna támogatása kapcsán.

Az oroszok nyáron újabb offenzív hadműveletet indíthatnak Ukrajna ellen.

Fotó: Anadolu via AFP

Az elemzők szerint az orosz erők valószínűleg folytatják az ukrán védelmi vonalak destabilizálását célzó offenzív hadműveleteket 2024 tavaszán, miközben egy

idén nyárra tervezett új offenzív hadműveletre készülnek.

Az orosz erők igyekeznek fenntartani támadóműveleteik ütemét Kelet-Ukrajnában, hogy megakadályozzák az ukrán erőket abban, hogy stabilizálják védelmi vonalaikat. A megszállók különösen arra koncentrálnak, hogy minél messzebbre törjenek előre Avgyijivkától, mielőtt az ukrán erők olyan vonalat létesíthetnek e területen, amelyet aztán nehezebb lesz áttörni.

Az a veszély, hogy az oroszok a nyári hónapokban nagyobb területi nyereséget érnek el, nem jelenti azt, hogy a mostani helyzet nem ugyanezzel végződik – vagyis nem kizárt, hogy sikerre viszik már a tavaszi offenzív műveleteket is. Ezek a relatív sikerek ugyanis – akár taktikailag is – feltételeket teremthetnek az orosz erők számára, hogy a nyáron jelentős hadműveleti eredményekre törekedjenek. Az sem akadályozná meg Oroszországot, hogy júniustól szeptemberig áttörésre törekedjen, ha Ukrajna képes tovább stabilizálni a jelenlegi frontvonalakat idén tavasszal. Az ISW szerint ugyanakkor

a jól felszerelt ukrán erők valószínűleg képesek lesznek megakadályozni minden nagyobb orosz előrenyomulást 2024 tavaszán és nyarán mindaddig, amíg elegendő nyugati biztonsági segítség érkezik

a következő hónapokban hozzájuk oly módon, hogy

kezelni tudják a jelenlegi anyaghiányt,

felkészüljenek a jövőbeliekre és

fenntartsák a mostani védelmi műveleteket.

Az ISW korábbi beszámolója szerint az amerikai katonai segítségnyújtás késedelme miatt bekövetkezett lőszer- és egyéb hadianyaghiány miatt az ukrán arcvonal törékenyebbé válhat, mint azt a különböző szektorokban tapasztalható, viszonylag lassú orosz előrelépés jelezné.