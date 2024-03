Nehéz éjszakájuk volt az ukránoknak - erőműveket támadtak az oroszok

Orosz rakéta- és dróntámadások értek közép- és nyugat-ukrajnai hő- és vízerőműveket – közölte pénteken az Ukrenergo áramhálózat-üzemeltető.



Túlélők utáni kutatás Mikolajivka környékén, március 28-án / Fotó: AFP

Az éjszaka folyamán az oroszok ismét lecsaptak az energetikai létesítményekre egy masszív és kombinált támadás keretében

– számolt be a cég a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A tájékoztatás szerint megrongálták a központi és nyugati régiókban lévő hő- és vízerőműveket.

Regionális tisztségviselők szerint az orosz erők a Dnyipro városához közeli Kamjanszke körzetben támadták az infrastruktúrát. Legalább egy ember megsebesült – tették hozzá.

Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter azt is közölte, hogy Dnyipropetrovszk, Poltava és Cserkaszi régió térségében is támadás érte az erőműveket. Az áramtermelő létesítményeket drónok és rakéták vették célba – írta Facebook-oldalán.

Denisz Smihal ukrán kormányfő később egy nyilatkozatban azt közölte, hogy hat ukrajnai régió energetikai létesítményeit támadták meg. Szerinte Ukrajnának több légvédelmi rendszerre van szüksége a kritikus infrastruktúra biztosítására és a lakosság védelmére.

Az ukrán hadsereg beszámolója szerint a légierő az éjszaka folyamán 60-ból 58 Oroszországból indított támadó drónt megsemmisített meg, 39 rakétából pedig 26-ot lelőtt.

Az ellenség erőteljes rakéta- és légicsapást indított Ukrajna üzemanyag- és energiaszektora ellen, különböző típusú rakétákat és támadó drónokat használva

– derült ki a tájékoztatásból.

Az ukrán televízió szerint Ivano-Frankivszk és Hmelnyickij megyében, valamint Dnyipro városában robbanásokat hallottak, az ukrán légtérben orosz robotrepülőgépeket észleltek.

Ukrajnai háború: három frontszakaszon is áttört az orosz hadsereg Jelentős sikerekről számolt be a védelmi minisztérium.

A legnagyobb magánkézben lévő áramszolgáltató cég, a DTEK közölte, hogy három hőerőművét támadás érte. „A berendezések súlyosan megrongálódtak. A támadás befejezése után az áramszolgáltató mérnökei azonnal megkezdték a károk helyreállítását” – közölte a vállalat.

Az ukrán állami Naftohaz olaj- és gázipari cég szintén arról számolt be, hogy péntek reggel támadás érte létesítményeit. –Az orosz támadások a Naftohaz csoport létesítményeit vették célba, de nem keletkezett komoly kár” – írták a közleményben, de a további részletekre nem tértek ki.