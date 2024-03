Szijjártó Péter: Oroszországot nem lehet legyőzni Ukrajnában

Oroszországot nem lehet legyőzni Ukrajnában, ám amíg a nyugat fegyvereket szállít Kijev számára, addig Moszkva sem számíthat nagy győzelemre, ezért jobb lenne ha mielőbb tárgyalóasztalhoz ülnének a felek a szomszédunkban zajló háború lezárása érdekében – mondta el az Atomexpo 2024 margóján a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjújában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: Kovács Tamás

Elmondása szerint a mielőbbi tűzszünet és béke megelőzheti, hogy még többen haljanak meg a háborúban és az újjáépítés költségeit is mérsékli. Mivel a konfliktust csak a tárgyalóasztalnál lehet megoldani, ezért jobb lenne azokat mielőbb elkezdeni.

Az Ukrajnában zajló háború kapcsán a tárcavezető azt is fontosnak tartotta leszögezni, hogy a szavak is sokat számítanak, ezért nagyon veszélyesek a további eszkalációhoz vezető nyilatkozatok, ezért nem szabad arról beszélni, hogy NATO-csapatokat küldenének Ukrajnába Kijev oldalán. Szijjártó szerint Európa népei is egyre inkább a béke pártján vannak és

kifejezte reményét, hogy az EP-választásokon és más, nemzeti választásokon a jobboldal megerősödik és vele a békepárti hangok is.

A külügyminiszter szólt a befagyasztott orosz elkobzását célzó törekvésekről is, melyek szerinte elfogadhatatlanok bírósági döntés nélkül. Ekkor Szijjártó felidézte azt is, amikor a kommunista korszakban a családjától koboztak el jogellenesen vagyont, ami sok problémát okozott.

A tárcavezető kifejtette nyitottságát azzal kapcsolatban is, hogy fenntartsák a kommunikációt az orosz vezetéssel, szerinte ugyanis a háborút is csak így lehet lezárni, előbb-utóbb pedig biztosan beszélni kell a másik féllel.

Szijjártó beszélt az energetikai együttműködésről is Oroszország és Magyarország között, melyet példaértékűnek nevezett és kifejezte elégedettségét az oroszok megbízhatóságával és pontosságával kapcsolatban. A Paks 2 atomerőmű kapcsán – melyet Magyarország legfontosabb beruházásának nevezett – pedig elmondta, hogy az már 12 százalékban elkészült, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy egy atomerőmű építése nem egy családi ház vagy egy sportlétesítmény, így abban lehetnek csúszások. Ugyanakkor

mind a magyar kormány, mind a Roszatom elkötelezett a beruházás mielőbbi megvalósítása mellett.

Végezetül Szijjártó szólt arról is, hogy Magyarország szívesen látja az orosz látogatókat, így vízumot is ad számukra, csupán a szabályok betartását várja el tőlük.