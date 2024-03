Több ezer cölöpöt lefúrtak már a paksi bővítéshez – Szijjártó szerint jól haladnak a munkálatok

A paksi bővítés munkálatai jól haladnak, az év végére az első beton is lekerülhet a földbe, de hasonlóan fontos mérföldkő a zónaolvadék-csapda és a reaktortartály gyártása is, amelyek közül az első elkészült, míg a másik gyártása rövidesen megindul – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

Fotó: Paks II.

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó a Roszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval közösen tartott sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a jelenlegi menetrend alapján az idei év végére tudnak eljutni a rendkívül fontos mérföldkőnek számító első betonig, de ugyanilyen kritikus pont a két nagy tömegű nukleáris berendezés, az úgynevezett zónaolvadék-csapda és a reaktortartály legyártása is.

Ennek kapcsán üdvözölte, hogy az előbbi gyártása elkészült Oroszországban, így ősszel a leszállítására is sor kerülhet, ami nem lesz kis művelet, mert a tömege több mint 700 tonna, ez nagyjából tizenöt darab Airbus A320-as utasszállító repülőgépnek felel meg. A másik kritikus fontosságú, hosszú gyártási eszköz maga a reaktortartály, ennek a gyártása áprilisban kezdődik meg – mondta.

„Tehát a két kritikus eszköz tekintetében az egyik készen van, a másik gyártása pedig most kezdődik” – tette hozzá. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy jelenleg a talajszilárdítási munkálatok folynak 17 hektárnyi területen, ehhez 75 ezer cölöpöt kell lefúrni, amelyből nyolcezer már megvan. Majd hangsúlyozta, hogy ezt a munkát egy német vállalat végzi, és jövő év nyaráig kell elkészülnie vele.

Körülbelül másfél millió méternyi furat lesz a földben. Na most, ha ez a munka nem a Földön, hanem a Plútó nevű bolygón történne, akkor ennyi furattal a Plútó felszínétől annak a magjáig tudnánk eljutni, csak hogy érzékeljük a mértékeket

– fogalmazott.

A miniszter azt is mondta, hogy Magyarország földrajzi és természeti adottságaiból kifolyólag a zöldenergia-ellátás elsősorban a nukleárisenergia-termelési kapacitások fejlesztésével lehetséges, a paksi bővítéssel így olcsón, biztonságosan és fenntartható módon lesz biztosítható az ország működtetéséhez szükséges áram egy jelentős része.