A Stadler és a GYSEV Zrt. között 9 plusz 4 intercity villamos motorvonat szállításáról született szerződés a Stadler szerdai közleménye szerint. Az intercity motorvonatok 2027-től a Sopron–Budapest, illetve a Szombathely–Budapest viszonylaton állnak majd szolgálatba a tervek szerint, ám a két áramnemű járművek képesek lesznek Ausztriában is közlekedni.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A szerelvényeket a Stadler szolnoki üzemében gyártják majd. A szerződés kilenc járműről szóló alapmegrendelést és négy járműre vonatkozó opciót tartalmaz. A megállapodás szerint az első járművet a Stadler a szerződés életbelépését követő 36. hónapban adja át a GYSEV-nek, míg az alapmegrendelés utolsó egysége 44 hónapon belül áll utasforgalomba.

Ezután további két éve lesz a Stadlernek arra, hogy az ausztriai közlekedésre feljogosító engedélyeket is megszerezze. A most aláírt szállítói szerződés életbelépésének feltétele a finanszírozási szerződés megkötése.

A beszerzést a GYSEV EIB-hitelből tervezi finanszírozni.

A közlemény felidézi, hogy a GYSEV utazóközönsége már jól ismeri a FLIRT vonatokat, hiszen azokból a vasúttársaság 2013 és 2018 között három beszerzés keretében húszat már rendelt a Stadlertől. Az új intercityjárművek viszont számos tekintetben különböznek majd a korábban beszerzett flottától, a szolgáltatás magasabb színvonalát követi, és tükrözi a jármű külső és belső megjelenése is.

Mindezen túl a most rendelt vonatok alacsonyabb energiafogyasztás mellett üzemeltethetők, és karbantartásuk is egyszerűbb. A járművek 160 kilométer per órás sebességre képesek és 106,2 méter hosszúak, de évszaktól függően az ülőhelyek száma is változtatható. Téli konfiguráció esetén az ülőhelyek száma 280 db, ebből 32 első osztályú.

Nyári konfiguráció esetén, amikor a kerékpárok szállítására nagyobb az igény, a másodosztályú ülőhelyek csökkentésével 18 kerékpár szállítása válik lehetővé.

A szerelvényeken korszerű utastájékoztató rendszer, biztonsági kamerák, telefonok, tabletek és laptopok töltésére alkalmas csatlakozók is helyet kaptak, ahogy légkondicionáló is. Az utazóterek alacsony padlósak, két hagyományos és egy mozgássérültmosdó is lesz. Az intercityviszonylatokon szokásos, hosszabb menetidő miatt a járműveket étel- és italautomatákkal is ellátják, a megvásárolt ételek elfogyasztására pedig egy étkezőzónát is kialakítanak.

A Stadler arra is felhívja a figyelmet, hogy legsikeresebb FLIRT termékéből már több mint 2500 talált gazdára 2002 óta 21 országban. A GYSEV hazánkban húsz, a MÁV 123 ilyen járművet üzemeltet. A típus gyártásában a Stadler szolnoki üzeme is fontos részt vállalt, közel ezer FLIRT vonat gyártásában vett részt. A most aláírt megbízás keretében, az összes opciós megrendeléstől függően, összesen 65 db FLIRT IC kocsiszekrény készülhet Szolnokon a GYSEV részére.