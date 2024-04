Aggasztó figyelmeztetés: katonai vezetők szerint bármikor összeomolhat az ukrán frontvonal

Az orosz tábornokok bárhol győzelmet tudnak aratni, ahova összpontosítani tudják az offenzívájukat – ez az általános vélemény több magas rangú ukrán katonai vezető között. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is úgy látja, hogy ha nem hagyják jóvá az elakadt 60 milliárd dolláros (közel 22 ezermilliárd forint) amerikai támogatást, akkor csapataiknak lépésről lépésre vissza kell vonulnia.

Oroszország csapatai szinte bárhol győzelmet tudnak aratni, ahol összpontosított támadást hajtanak végre / Fotó: Anadolu via AFP

A szomorú igazság viszont az, hogy még ha az Egyesült Államok Kongresszusa jóvá is hagyja a csomagot, a hatalmas utánpótlás nem biztos, hogy elegendő egy nagyobb csatatéri átrendezésre. Ezek az Ukrajna számára hátráltató tényezők szorgalmazhatnak olyan tárgyalásokat, melyek egyértelműen Oroszországnak kedveznek és egyre nagyobb előnyben részesítik a csatatéren.

Minden azon múlik, hogy Oroszország hova koncentrálja majd erőit a nyári offenzíva elején.

Oroszország rakéta- és dróncsapásai az elmúlt hetekben látványosan megugrottak, főleg az ukrán infrastruktúrát célozva, és nehéz megjósolni, hol fogja megejteni a nyár eleji első nagy támadást.

Azok szerint a katonai vezetők szerint, akik február végéig Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök alatt szolgáltak, elég komor a katonai kép. A tisztek szerint a frontvonalak mindenhol össze fognak omlani, ahol az orosz tábornokok úgy döntenek, hogy összpontosítják csapataikat. Sőt, az ukrán állásokat hetek óta szétzúzó irányított légibombák miatt Oroszország valószínűleg képes lesz „áthatolni a frontvonalon, és egyes részeit szét is zúzni”.

Most semmi sem segíthet Ukrajnának, mert nincsenek olyan komoly technológiák, amelyek kompenzálnák a rázúduló orosz erőket

– mondta az egyik anonimitást kérő vezető katonai forrás a Politicónak. A forrás szerint csak az ukránok kitartása és rugalmasság, valamint az orosz parancsnokok hibái változtathatják meg a zord dinamikát. A tisztek azonban kiemelték, hogy az orosz hibákra hagyatkozni rossz stratégia. Az egyik tiszt szerint Zaluzsnij az „egy esély háborújának” hívta, amivel azt akarta kifejezni, hogy a fegyverrendszerek nagyon gyorsan feleslegessé válnak, mert az oroszok gyorsan fellépnek ellenük.

Az oroszok mindig tanulnak. Nem adnak nekünk második esélyt. És ebben sikeresek

– mondták az ukrán katonai vezetők.

Nemcsak Zelenszkij forgatta fel a közelmúltban a katonai vezetését, hanem Putyin is: véglegesítették az előléptetett Alekszandr Mojszejev kinevezését, immár nem ügyvezetőként, hanem állandó jelleggel ő a haditengerészet főparancsnoka. Átrendezték a vezetőség más területeit is, új főnöke van az északi és a fekete-tengeri flottának is. A haditengerészet főparancsnoki posztját korábban Nyikolaj Jevmenov admirális töltötte be. A váltással kapcsolatban hivatalos indoklás nem hangzott el.