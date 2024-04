Erős orosz tűzérségi támdas alatt áll Ukrajna

Orosz tüzérségi támadás érte a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja régió frontvonalában lévő Huljapole települést vasárnapra virradóra, három civil meghalt - jelentették helyi hivatalos források. Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon azt közölte, az orosz erők rakétasorozatvetővel lőtték a települést.

Fotó: AFP

Támadást jelentettek a kelet-ukrajnai Harkiv megyéből is, melynek kormányzója, Oleh Szinyehubov azt közölte, az orosz fél drónokkal támadta a megye székhelyét. A támadásban 10 lakóház és egy óvoda is megrongálódott - tette hozzá. Az Ukrajna második legnagyobb városának számító Harkivot előző nap is orosz támadás érte, melyben egy ember életét vesztette, a sebesültek között pedig gyerek is van.

Szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, hogy az orosz támadások nyomán Ukrajna kifogyhat a légvédelmi rakétákból, hozzátéve, hogy a hadseregnek elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rendszerekre van továbbra is szüksége.

Az oroszok közbne arról számoltak be, hogy megsemmisítettek egy raktárt, amelyben a NATO-országok által szállított drónokat tárolták. Állítáuk szerint, emellett megsemmisült az S-300-as légvédelmi rakétarendszer (SAM) két kilövője és egy P-18 légicél-érzékelő és nyomkövető radar.