Felülbírálta a Harvey Weinsteint börtönbe juttató ítéletet egy New York-i fellebbviteli bíróság, mondván, az ügyben eljáró bíró előítéletet táplált a #MeToo-ügyben elhíresült producerrel szemben.

Fotó: AFP

Harvey Weinsein felmentése a #MeToo mozgalom arcul csapása

A 72 éves egykori hollywoodi legenda egy New York-i börtönben tölti 23 éves büntetését – jegyzi meg az AP hírügynökség, ám a fellebbviteli döntés ellenére is börtönben marad, ugyanis 2022-ben egy Los Angeles-i bíróság is elítélte nemi erőszak miatt, amiért 16 évet kapott. Ugyanakkor az egyik New York-i vádlójával szemben a nyugati parton felmentették.

Mindez jelentős visszalépés a 2017-ben kibontakozó #MeToo mozgalom számára, főleg, hogy