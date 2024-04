Harkivot támadták az orosz erők

Lukasenka megnyugtatta a világot: nem lépnek be a háborúba Nem lépünk be a háborúba és nem is lesz rá szükség – mondta pénteken Aljakszandr Lukasenka, Fehéroroszország elnöke, mikor nekiszegezték a kérdést. A fehérorosz államfő ezt a Kremlben jelentette ki az orosz állami média munkatársainak. Lukasenka azt mondta, hogy Oroszországnak most egy nyugodt Fehéroroszországra van szüksége.