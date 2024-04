Az izraeli légierő (IAF) bejelentette egy új drónosztag megalakulását, mely Elbit Hermes 900-as pilóta nélküli légi járművekből (UAV) fog állni. A kibővült 147-es osztag új neve a The Battering Ram, azaz, a Faltörő kos lett, melyet a Palmachim légitámaszponton avattak fel.

Izrael új drónosztaggal vonul a Hamász ellen / Fotó: AFP

A hadsereg azt állítja, hogy az IAF kidolgozott egy projektet annak érdekében, hogy megduplázzák a Hermes 900-as drónok bevetéseinek számát és változtatásokat vezessenek be a drónhasználat terén – írja a The Times of Israel. A Palmachim ad otthont a másik Hermes 900-as századnak, a 166-osnak.

A Hermes drónokat az izraeli hadsereg támadásra és megfigyelésre használja a Gázai övezetben, Ciszjordániában, Libanonban és más területeken.

A tegnapi ünnepségen az IAF főnöke, Tomer Bar vezérőrnagy elmondta, hogy az új osztag „elképesztő bővítés” volt. „Ebben a háborúban a teljes UAV-állomány működési kompetenciát és rendkívül magas műveleti hatékonyságot mutat” – mondja Bar.

A Hamász és Izrael közötti béketárgyalások zátonyra futottak. Korábban egyiptomi hírforrások azt állították, hogy előrelépés történt az egyeztetésekben, de a terrorszervezet egy tisztviselője közölte, hogy erről nincs szó.