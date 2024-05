Az oroszok ismét áttörtek, az ukránok most Krasznohorivkánál tartóztatták fel őket, Csasziv Jarból szinte semmi nem maradt

Kis lépésekben halad előre az orosz hadsereg Donyeckben. A frontvonal néhány kilométerre fekszik Bahmut nyugati részén, ahol a háború leghosszabb ideig tartó összecsapása zajlott. Agyijivka elfoglalása után az orosz hadsereg északnak és délnek fordult. Csasziv Jart szinte porig rombolták, közben Krasznohorivkát kisebb rohamcsapatokkal támadják. Az ukránok kezdenek kiszorulni Donyeck megyéből.

Az ukránok Krasznohorivkánál tartóztatták fel az oroszokat, Csasziv Jarból szinte semmi nem maradt / Fotó: AFP

Az ukrán katonai szóvivő közölte, hogy az orosz rohamcsapatok betörtek Krasznohorivkába, és elfoglaltak egy gyárat, ahova beásták magukat – írta meg a Pravda. Nazar Volosin közölte, hogy a támadókat az 59. dandár tartóztatta fel. Ez az egység Ukrajna legnépszerűbb zászlóalja, a Da Vinci Farkasai néven ismertek.

A szóvivő arról is beszélt, hogy a városba bejutott oroszokat elvágták a lőszerutánpótlástól, és a település többi része továbbra is ukrán fennhatóság alatt áll.

A Donyeckből érkező hírekből arra lehet következtetni, hogy az orosz hadsereg középső hadteste az avgyijivkai győzelem után elkezdte elosztani az egységeit a frontvonalon. A tüzérség és az aknavetők Csasziv Jarhoz kerülhettek, miközben a gyalogos egységeket dél felé, Krasznohorivkához vezényelték.

Donyeck megye több pontján zajlik a harc

Az orosz erők a Donyeck megyei Netailove és Pervomaiske falvak közelében is támadásokat hajtanak végre. A legnagyobb erőket viszont Csasziv Jarnál összpontosítják. Amikor a város végleg elesik, akkor megnyílik az út az orosz hadsereg számára Kosztyantinivka, Kramatorszk és Szlovjanszk felé – írta a Kyiv Independent. Ez azt jelentené, hogy Oroszország már a donyecki térség nagyobb részét tudná az ellenőrzése alatt tartani.

Az ukrán katonai hírszerzés szerint a nyár elején Oroszország egy újabb átfogó offenzívát indít majd, hogy megszerezze a Donyecket és Luhanszkot magába foglaló Donbász térséget.

Az orosz hadsereg feladata, hogy 2024 végére a Donbász mellett lehetőség szerint Zaporizzsja megyét is teljesen elfoglalja.

Két települést elfoglalt és energetikai létesítményeket támadott az orosz hadsereg Az orosz összesítésből az derült ki, hogy az ukrán hadseregnek a harci érintkezési vonal mentén több mint 1050 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz sereg két újabb települést is elfoglalt.

Az ukránok kedvencei: Da Vinci Farkasai

Hatékonyságukról, szervezettségükről és motiváltságukról ismertek. Az egység a nevét az első parancsnokáról, Dmitrij „Da Vinci” Kotsjubailóról kapta, aki 2014-ben otthagyta a művészeti iskolát, hogy Oroszország ellen harcoljon. A férfi tavaly halt meg Bahmutnál, temetésén az ukrán hadsereg főparancsnokai mellett még Volodimir Zelenszkij is részt vett. A kijevi toborzóközpont előterében Da Vinci portréja köszönti a jelentkezőket.

A zászlóalj hivatalos neve az Ukrán Fegyveres Erők 59. Motorizált Lövészdandárja. Az egységben több önkéntes is harcol, színészek, futballultrák, és még egy egykori gyerekorvos is van a sorai között. A zászlóalj és tagja nagyon népszerűek a közösségi médiában, az Instagram-oldaluknak 50 ezer követője van. A katonák együtt és egymásért is harcolnak, nagy az összetartás közöttük. A parancsnokok tapasztalt vezetők, jó taktikai készségekkel. A Da Vinci Farkasai híres arról, hogy nagyon kevés embert veszít a harcokban. Az egység egy veteránja a jelenlegi vezetőt, Filimonovot a legjobb parancsnoknak nevezte, aki alatt valaha szolgált.

Az ukrán önkéntesek a legnagyobb számban a Da Vinci Farkasaihoz jelentkeznek, már legalább ezer csatlakozási kérvényt kaptak. Az új tagok elmondták, hogy azért csatlakoztak az egységhez, mert a közösségi médiás tartalmaik meghozták az elszántságukat a harchoz.