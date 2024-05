Dubajban toboroz hallgatókat egy magyar egyetem

A dubaji iroda létrehozása azért is fontos, mert Dubaj az Egyesült Arab Emírségek önálló emírségeként és világszinten is jelentős városként reprezentatív módon, szinte olvasztótégelyként fogja össze a kecskeméti Neumann János Egyetem célpiacának nemzetközi közönségét. A megnyitóval párhuzamosan tudományos programsorozat is indult, ami Matolcsy György jegybankelnök angol nyelvű, telt házas előadásával kezdődött.

2024.05.07. 13:23 | Szerző: VG

Dubajban nyitott állandó képviseletet a Neuman János Egyetem, amely ezzel is segíti azon céljainak elérését, hogy ötezer hallgatójának legalább 20 százaléka külföldről érkezzen – derül ki a felsőoktatási intézmény keddi közleményéből. A Neumann János Egyetem állandó dubaji kirendeltsége hallgatókat toboroz / Fotó: Neumann János Egyetem A közlemény szerint a dubaji iroda létrehozása azért is fontos, mert Dubaj az Egyesült Arab Emírségek önálló emírségeként és világszinten is jelentős városként reprezentatív módon, szinte olvasztótégelyként fogja össze a kecskeméti Neumann célpiacának nemzetközi közönségét. Külföldi hallgatókat szólít meg az egyetem, Dubaj lesz a stratégia sarokköve Ugyanis kecskeméti helyszíne miatt a Neumann János Egyetem a járműipar kiszolgálásán túl az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és a pénzügyi szektor számára is biztosít magas szinten végzett szakembereket. Ebből pedig az adódik, hogy a beiskolázási szempontból fontos, nemzetközi fókusz földrajzilag Közép-Ázsia és a Közel-Kelet térségére koncentrálódik. Mint írják, az ebből a két térségből érkező hallgatók őszre már az egyetem diákjainak több mint 5 százalékát adhatják. A dubaji tapasztalatok annyira kedvezőek, hogy a 2022–2023 tanévhez képest a 2024-es dubaji beiskolázási aktivitás a korábbi jelentkezési számokat megduplázta, így több mint 500 külföldi diák nyújtotta be jelentkezését a magyar egyetemre. Ezért az egyetem az emírségből kívánja megszólítani a térség piacát, ideértve Indiát és Kínát is. Ennek érdekében azt is szeretné elérni, hogy a térségben már iparágként működő, hallgató-közvetítő ügynöki hálózatot a hét minden napján személyesen tudja szolgálni, és az intézmény szolgáltatásainak értékesítését a helyszínről tudja működtetni. Azonban a Neumann János Egyetem dubaji kirendeltsége nemcsak a toborzás célját szolgálja, hanem a magyar kultúrát,

a kecskeméti értékeket és

a neumanni innovációt is meg akarja jeleníteni a régióban. Ezért a megnyitóval párhuzamosan tudományos programsorozat is indult, ami Matolcsy György jegybankelnök angol nyelvű, telt házas előadásával kezdődött.