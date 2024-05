Szijjártó megkérdezte a kínai külügyminisztertől, hogy hozott-e magával futócipőt

A Világgazdaság is megírta, hogy szerda este leszállt Budapesten Hszi Csin-ping kínai elnök repülőgépe, a kínai államfőt és feleségét Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó fogadta. A repülőgépnél magyar népviseletbe öltözött gyerekek köszöntötték az elnöki házaspárt.

Forrás: Facebook

Szijjártó Péter stábja is megörökítette a kínai delegáció megérkezését, a külügyi és külgazdasági miniszter Ferihegyen üdvözölte Vang Ji kínai külügyminisztert. „Isten hozta, Jó látni. Elkísérem az autóhoz – mondta Szijjártó a felvételen. – Holnap akkor egy ebéden találkozunk. Nagyon jó, hogy eljöttek” – tette hozzá. „Két éjszakát fogunk itt aludni” – mondta Vang Ji Szijjártónak, majd a magyar miniszter hozzáfűzte, hogy

Milyen jó, nem? Futócipő van-e?

– a felvetésre a kínai külügyminiszter felnevetett.

Szijjártó korábban is több felvételt is megosztott a kínai politikus társaságában, sőt magas állami kitüntetést adott át Vang Jinek. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán tavaly arról számolt be, milyen volt együtt lángost enni a kínai politikussal. Az egyik videóból az is kiderül, hogy Vang Jire már korábban nagy benyomást tett a lángos, elmondása szerint Kínában is említette, hogy Magyarországon létezik ilyen étel. A kóstolás után aztán arról beszélt a Vang Ji, hogy a lángos valójában a kínai és a magyar gasztronómia „teljesen kiváló összekötése, illetve ezen a felvételen is felmerült a futás, hiszen mindkét politikus űzi ezt a testmozgást.