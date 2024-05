Csütörtökön a kora esti órákban, fél 7 után közös sajtótájékoztatóra állt ki Orbán Viktor és Hszi Csin-ping a nyilvánosság elé.

Történelmi pillanat: Orbán Viktor és Hszi Csin-ping közösen jelenti be, miben állapodott meg Kína és Magyarország – élő tudósítás / Fotó: Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

A magyar miniszterelnök és a kínai elnök a 400 fős kínai delegáció magyarországi látogatásának második napján tett történelmi jelentőségű bejelenést arról, miben állapodott meg egymással Magyarország és Kína.

Hszi Csin-ping három napos látogatása több szempontból is kuriózum. Egyfelől kínai elnök legutóbb húsz éve járt hivatalos úton Magyarországon. Igaz, Orbán Viktor magyar kormányfő és a több mint tíz éve regnáló Hszi Csin-ping eddig már hét alkalommal találkozott, legutóbb 2023 októberében Pekingben folytattak megbeszélést.

Másfelől a kínai elnök öt éve nem vizitált Európában. Az öreg kontinensre való visszatérése már csak ezért is nagy jelentőségű. Az, hogy a kínai delegáció Magyarországra is eljön, azért is fontos fejlemény, mert rajtunk kívül csak Franciaországot és Szerbiát kereste fel, amivel kétségtelenül felértékelődik Magyarország geopolitikai szerepe. Magyarországot azért is választotta, mert az idén 75 éve, hogy a két ország felvette a diplomáciai kapcsolatokat egymással.

Mit jelentett be Orbán Viktor és Hszi Csin-ping?

Fontos a globális kitekintés a kínai elnök látogatása kapcsán, de legalább ilyen fontos, hogy milyen konkrét egyezmények születnek Magyarország és Kína között. Előzetesen már ismertté vált, hogy a magyar és a kínai fél körülbelül húsz megállapodást már biztosan alá fog írni.

Külön kiemelendő az Egy övezet, egy út kínai programhoz kapcsolódó egyezmény, amely esetleges magyarországi infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaz, így vasúti, közúti és energetikai projekteket.

Lényeges továbbá, hogy a nukleáris energia teljes portfólióját felölelő együttműködést indít a két ország, valamint a kereskedelmi kapcsolat is bővülhet a magyar agrártermékek kínai exportlehetőségeinek szélesítésével.

Emellett napirenden van a turisztikai kapcsolatok fejlesztése is.

Orbán Viktor azzal kezdte nyilatkozatát, hogy nagy megtiszteltetés, hogy Magyarországon köszöntheti a kínai elnököt. Legutóbb húsz éve volt ilyen. Akkor még egy másik világ volt és nem is gondolták, mennyi változás történhet két évtized alatt. Túl vagyunk a Covidon, Kína nagy bajban nyújtott segítséget, amivel sok magyar életét sikerült megmenteni. Ma pedig minden eddiginél nagyobb kockázata van egy világháborúnak, két éve a háború árnyékában élünk.

Húsz éve egyközpontú volt a világrend, ma pedig ugyanez többközpontú. Ennek az egyik tartóoszlopa Kína. Ez az ország meghatározza a világgazdasági és világpolitikai folyamatok menetét. Magyarország mindig is barát kapcsolatot ápolt Kínával,

mindig is az egy Kína elvét vallottuk.

A kínai-magyar együttműködés a folyamatos barátság története. Szerinte nagy szükség volt Hszi Csin-ping látogatására, mert a világ éppen arról dönt, folytatja-e a háborút vagy a békéért tesz erőfeszítést. "Európa ma a háború oldalán áll, az egyetlen kivétel Magyarország, a mi hangunk magányos. Ezért támogatjuk a kínai békekezdeményezést is, amit Hszi Csin-ping elnök bemutatott" – közölte a magyar miniszterelnök. A megoldás a tárgyalóasztalnál van, nem a csatatéren. Fegyverszünet kell.

A két ország kereskedelmének értéke 3 milliárd dollárról 12 milliárd dollárra nőtt húsz év alatt. Akkor egyetlen légijárat volt, most hét nagyváros érhető el Budapestről. Akkor elköteleződés nem volt, inkább csak gesztusok, ma pedig stratégiai partnerekké lettünk. Megtiszteltetés, hogy Kína meghívta Magyarországot, hogy játsszon szerepet a kínai gazdaság modernizációjában, ahogy erre Kínai is hajlandó Magyarországon.

Húsz éve nagyítóval lehetett találni kínai beruházást Magyarországon. Ehhez képest az összes beérkező beruházás háromnegyede kínai volt tavaly, jelenleg 6400 milliárd forint értékben zajlanak kínai projektek Magyarországon. Ezekkel tízezreknek adnak munkát. Magyarország versenyzik a kínai fejlesztésekért, ezekhez korrekt és tisztességes feltételeket biztosít a magyar kormány és lehetővé teszi, hogy a nyugati és a keleti technológia nálunk találkozhasson.

A magyaroknak komoly ambíciói vannak. A 20. századot elvesztettük, de a 21. századot megnyerni akarjuk, ehhez partnerekre van szükségünk és a világ legmodernebb technológiájára. Vannak területek, amelyen Kína ma a világ legjobbja, néhány területen utcahosszal – fogalmazott Orbán Viktor. Ezért köszöni, hogy Kína támogatja ezeknek a tudásoknak a becsatornázását a magyar gazdaságba: így például az elektromobilitásban, a vasúti iparban és az it-szektorban. Létrejött befektetési együttműködési megállapodás, újabb mezőgazdasági termékeket exportálhatunk Kínába, és külön említést érdemel, hogy

az együttműködést kiterjesztik a nukleáris ipar teljes egészére. Eddig ilyen nem született.

Ez nagy lehetőséget tartogat. Magyarország 50 éve van jelen itt, Európa legnagyobb nukleáris fejlesztés itt történik. A következő évtized elejére az atomenergia aránya Magyarországon 60-70 százalék lesz. Kína meghívta Magyarországot a nemzetközi befektetési és kereskedelmi kiállítás díszvendégének, amelyen Magyarország a legjobb tudása szerint mutatja meg, mire képes.

Végezetül Orbán Viktor köszönetet mondott Kínának a béke érdekében tett lépéseiért.

Mit jelentett be a kínai elnök Magyarországon?

Hszi Csin-ping arról beszélt, hogy nagy örömmel tölti el az állami szintű látogatás Magyarországon. Megköszönte Sulyok Tamás államfőnek és a magyar kormánynak a szívélyes vendéglátást. Emlékeztetett rá, hogy az idén ünneplik a diplomáciai kapcsotok 75. évfordulóját. A történelem során most van a legjobb kapcsolat a két ország között.

Barátságos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattam Orbán Viktorral, konszenzust értünk el

– jelentette be. Fontos kétoldali megállapodásokat írtak alá. Egyetértettek abban, hogy Kína és Magyarország bízik egymásban és segíti egymást. Mindezt tovább fejlesztik, ennek érdekében pedig átfogó stratégia partnerséget hirdettek meg. Ez új korszakot jelent, egy arany utat, ami újabb lendületet ad a két ország fejlődésének. Mindkét fél fenntartja a szoros együttműködést, megosztják a kormányzati tapasztalatokat és támogatják egymás érdekeit.

Nagyra értékelik Magyarország elköteleződését az egy Kína elv mellett. Egyetértettek abban is, hogy az Egy út, övezet kezdeményezés és a magyar keleti nyitás stratégiai kompatibilis egymással. Kiterjesztik az együttműködést a feltörekvő ágazatokban, mélyítik a gazdasági és pénzügyi együttműködést, alamint előremozdítják a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházását. A kulturális, a sport és a média együttműködéseket is előremozdítják. Kína fontos pólusként tekint Európára egy több pólusú világban,

Magyarországot pedig abban támogatja, hogy nagyobb szerepet játsszon az Európai Unióban.

A kínai elnök kiemelte azt is, hogy a kínai és a magyar álláspont egybevág a globális kérdésekben. Kifejtette, hogy Kína modernizációja óriási lehetőség a világnak. Hisz benne, hogy a közös erőfeszítésekkel Kína és Magyarország is fényesebb jövő elé tekint.