Foci-Eb 2024: Orbán Viktor Olaf Scholzcal is találkozik

A magyar szurkolókon kívül Orbán Viktort is Stuttgartba várják szerdán. Sajtóhírek szerint Baden-Württemberg miniszterelnöke, Winfried Kretschmann és Stuttgart polgármestere, Frank Nopper fogadja majd a magyar kormányfőt a városban. Az SWR úgy tudja, Orbán, Kretschmann és Nopper mellett az eseményen felszólal mindkét futballszövetség elnöke, Bernd Neuendorf és Csányi Sándor is.

Foci-Eb 2024: Orbán Viktor és Csányi Sándor (jobbra) is ott lesz szerda este Stuttgartban / Fotó: Czagány Balázs

Összejön az Orbán–Scholz-találkozó

Az SWR arról is beszámol, hogy

Orbán Viktor Olaf Scholz német kancellárral is találkozik a focimeccsen.

A szövetségi kormány tájékoztatása szerint a későbbi, kancellárián tervezett hivatalos találkozó pedig a soros magyar uniós elnökség zászlaja alatt zajlik majd. A cikk emlékeztet: július 1-jén Magyarország veszi át az elnökségét a hat hónapos rotációs időszakban.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, alig két és fél évnyi hivatali idő után Scholz kormánya immár a sokadik törésponthoz érkezett. A belharcok és – a legtöbb kritikus szerint – a hozzá nem értés következtében a modern német történelem legnépszerűtlenebb kabinetjévé vált. A németek több mint kétharmada ki is fejezte ebbéli véleményét. A kancellár személyes népszerűségi mutatója is negatív rekordot döntött,

több mint 70 százalék elégedetlen az általa végzett munkával.

Olaf Scholz lejtmenete

az energiaválsággal kezdődött, majd

megalázó vereséget szenvedett az ország alkotmánybíróságától, amely

alkotmányellenesnek ítélte a költségvetést.

A novemberi döntés ráadásul több tízmilliárd eurótól fosztotta meg a koalíciót. A szövetséget azóta is belső ellentétek feszítik: a két baloldali párt, Scholz Szociáldemokrata Pártja (SPD) és a Zöldek állandó harcban állnak a Christian Lindner pénzügyminiszter vezette, fiskálisan konzervatív Szabad Demokrata Párttal (FDP).