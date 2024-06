Kormányinfó: itt vannak a friss bejelentések – a kormány szerint az Európai Unió Bírósága nem egy normális testület

Csütörtökökön a kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, hogy hétfőn kerül fel az otthonfelújítási program végleges felhívása. Hozzátette, hogy június 17-től tudnak előregisztrálni a kivitelezők, akik közül majd választhatnak a beruházók az otthonfelújítási program kapcsán, a pályázati lehetőség pedig július elsejével nyílik meg a lehetőség lakosságnak. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kamatmentes hiteltermék a háztartások önerejével együtt

akár 7 millió forintos beruházással járul hozzá az 1990 vége előtt épült családi házak felújításához.

Fotó: Balogh Zoltán

A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott az Bíróságának csütörtöki döntése miatt, hogy

a testület gyáva volt meghozni az ítéletet még a kampányban, és egy normális bíróság nem is hozott volna meg egy olyan döntést, amivel elítélte a kormány menekültpolitikáját.

A lapunk is megírta, hogy az Európai Unió Bírósága összesen 200 millió euróra (közel 80 milliárd forintra) büntette meg Magyarországot. A bíróság továbbá kötelezi Magyarországot arra is, hogy a késedelem minden egyes napjára egymillió eurót is fizessen amiatt, hogy nem teljesítette a bíróság egyik ítéletét. Az Európai Unió Bírósága 2020 decemberében állapította meg, hogy Magyarország nem tartotta tiszteletben az uniós jog szabályait, többek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárások területén.

Gulyás Gergely szerint

az ítélet teljesen szembemegy az uniós joggal, és hozzátette, hogy tanulmányozzák a döntést, és a politikus szerint már most kiderült, hogy összeegyeztethetetéen az alkotmányos renddel.

A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült a NATO-főtitkárral megállapodást kötni, és ennek köszönhetően Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt a ukrajnai koordinációjú missziójában. Jens Stoltenberg szerdán Orbán viktor miniszterelnökkel tárgyalt, és döntés született arról, hogy

a magyar kormány nem blokkolja a NATO ukrajnai műveletét, cserében viszont a katonai szövetség tudomásul veszi, hogy Magyarország semmilyen formában nem vesz részt a misszióban.

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, a legfőbb cél a Liszt Ferenc repülőtér visszavásárlásával, hogy

egy új terminál épüljön Ferihegyen, a fejlesztések keretében rendbe tegyék a repülőtérre vezető utakat és kötöttpályán is megközelíthető legyen a légikikötő.

A miniszter hozzátette, hogy utasszámnak el kell érnie éves szinten a 20-30 milliós utasforgalmat. Több mint egyéves intenzív tárgyalássorozatot követően, június 6-án aláírták a Budapest Airport Zrt. adásvételi szerződését. A vételár 3,1 milliárd euró, átszámítva mintegy 1200 milliárd forint. A vételárral arányosan a Magyar Állam 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.

Júliusban a Nemzetgazdasági minisztérium és a VINCI nemzetközi sajtótájékoztatót tart majd a tranzakcióval kapcsolatban.

Arra a hírre, hogy az Európai Unió büntetővámot vetne ki a kínai autókra, Gulyás Gergely azt mondta, hogy a világ mára megváltozott,

ha a kínaiak is hasonló vámokkal reagálnának Brüsszel tervére, akkor Magyarország vesztese lesz a vámháborúnak, és nem győztese.

Az ellátási láncok miatt mára nincs olyan, hogy valamiben ne legyen Kínában gyártott termék. A miniszter azt mondta, hogy ezermilliárdos károkat okoznak a vámok. Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a teljesen elektromos autókra vonatkozó intézkedéstervezetet, amely jelentős büntetővámokat vetne ki a Kínában gyártott elektromos járművekre. A tervezet a jelenlegi 10 százalékos, már meglévő vámokra további 17,4–38,1 százalék közötti büntetőterhet róna ki.

A kivetni tervezett büntetővámok nem egységesek, hanem gyártónként eltérő mértékűek.

Kína jelezte, hogy kész a megtorlásra, és válaszlépéseket tervez a mezőgazdasági termékek és a légi közlekedés területein, valamint a nyugati nagy teljesítményű autók gyártói is nehézségekre számíthatnak a kínai exportjukban.