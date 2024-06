Az elmúlt hónapokban Magyar Péter többször is hangoztatta, hogy nem áll szándékában kijutni az Európai Parlamentbe, hétfőn viszont Brüsszelbe utazott, ahol hamarosan dönt az Európai Néppárt frakciója arról, hogy felveszi-e soraiba a Tisza Párt EP-képviselőit. Magyar Péter ezt megelőzően szavazást írt ki a követői között, aminek eredményeként ő is EP-képviselő lesz, bár korábban „húszezer eurós kamuállásnak” nevezte a munkát – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter mégis elfogadhatja a húszezer eurós „kamuállást” / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Annak ellenére, hogy Magyar Péter többször is azt mondta, semmiképpen nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát, bármilyen eredményt is ér el a Tisza Párt a június 9-i választáson, most mégis úgy néz ki, hogy

elfoglalhatja képviselői helyét Brüsszelben, amivel hét-nyolcmillió forintos havi jövedelemre tehet szert.

Az EP-választás után már érzékelhető volt, hogy Magyar Péter nem fogja tartani korábbi ígéretét, hiszen több nyilatkozatában amellett érvelt, hogy miért lenne mégis hasznosabb, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe. Magyar Péter egy kiszivárgott felvételen úgy fogalmazott a „brüsszeli munkáról”, hogy szerinte

képviselőként elég két hetet kint lenni, és a képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi húszezer euróért.

Múlt hét pénteken már találkozott is Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével, akivel arról tárgyalt, hogy milyen feltételekkel csatlakozhatnak a Tisza Párt képviselői az EPP frakciójához. Hétfőn Magyar Péter szavazást indított a párt honlapján arról, hogy legyen-e európai parlamenti képviselő a következő ötéves uniós ciklusban. Követői 75 százaléka igennel válaszolt a kérdésre, és mivel

Magyar előzetesen azt írta a közösségi oldalán, hogy bármi is lesz a szavazás végeredménye, azt elfogadja, nyilvánvalóan felveszi a mandátumot.

A politikus hétfőn kiutazott Brüsszelbe, ahol a néppárti frakció kedden dönt a Tisza Párt EP-képviselőinek felvételéről.