Váratlan fordulat: a first ladynek kellett közbelépni, hogy Joe Biden versenyben maradhasson

„Az elnök csütörtökön este egy nagyszerű közszolga árnyékának tűnt" – olvasható az írásban, amely hozzátette: Joe Biden küszködött azzal, hogy kifejtse, mit szeretne elérni egy második elnöki ciklusban, és azzal is, hogy reagáljon Donald Trump provokációira.

A The New York Times szerkesztőségi cikke arra a tényre is rámutatott, hogy az elnök többször nem volt képes befejezni a mondatot, amit elkezdett. A lap szerkesztőségi cikke arra az összegzésre jutott: Joe Biden azzal tenné a legnagyobb szolgálatot a köznek, ha nem folytatná a küzdelmet az újraválasztásáért.

Joe Biden kampánystábjának társigazgatója, Cedric Richmond az írásra közleményben reagált, amelyben elutasította az abban szereplő felszólítást, és megjegyezte, hogy a The New York Times 2020-ban sem Joe Bident támogatta a demokrata előválasztási folyamatban.