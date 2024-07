Nem Kamala Harris lesz Benjámin Netanjahu kedvenc szövetségese

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Joe Biden után a demokrata párt leendő elnökjelöltjével is tárgyalt. Kamala Harris töretlen támogatásáról biztosította az izraeli miniszterelnököt, de azt is kifejtette, hogy jóindulatának a kulcsa a palesztin civilek biztonsága. Az Egyesült Államokban több tüntetés is történt a gázai lakosság mellett, így vélhetően Harris őket akarja a kampánya mögé állítani ezekkel a kijelentésekkel.