Kamala Harris taktikát váltott, megtörheti Trump lendületét

Egy héttel azután, hogy Joe Biden amerikai elnök kihátrált a választási versenyből Kamala Harris javára, az alelnök egy feltűnően más kampánystratégiát ragadott meg, amellyel visszaadhatja a Demokrata Pártnak a hónapokkal ezelőtt elpárolgott lendületét. Ez a taktika azonban egy kétélű kard, amely a politikai szakértők szerint megállíthatja Donald Trumpot, ám hosszú távon elidegenítheti Harris saját táborát is.

Kamala Harris új kampánystratégiája elgáncsolhatja Trumpot / Fotó: AFP

A demokrata alelnök futva indult el a startvonaltól: neves üzleti vezetők és hírességek is áldásukat adták a jelöltségéhez, mindössze pár nap alatt rekordmennyiségű adományt kapott ráadásul a Biden vezetése alatt beszakadt szavazói támogatást is visszaszerezte a legújabb közvélemény-kutatások alapján.

Bár a kampányát vezető emberek nem változtak – sokat pedig megörökölt az elnök stábjából –, a módszer és a stílus azonban vadonatúj, fiatalos és éles nyelvezetre cserélve a Bidentől megszokott vértelenséget.

Harris új energiát pumpált a pártjába, kampánya pedig a közéletben és az interneten is gyorsan sikert aratott. Kétségtelen, hogy a demokrata irányváltás meglepte az amerikaiakat, akik megunták az elnökük hebegését

– mondta az Insidernek Evan Siegfried, a Republikánus Párt stratégája.

A fiatalosabb hangnem mellett a legnagyobb változás az, ahogyan az alelnök az ellenfelét és táborát leírja. Az elnök elsősorban Trump előéletére és politikai teljesítményére fókuszált, elavult metaforákkal és évtizedekkel ezelőtt is elavult viccekkel megfűszerezve.

Bűnüldözőként vonul Trump ellen Kamala Harris, ám ez visszaüthet A demokrata kampány jelszava: a kemény kaliforniai kopó rács mögé zárja az elítélt republikánus jelöltet. Ám ugyanez a „kemény bűnüldöző” imázs okozta Kamala Harris vesztét a 2020-as előválasztáson, Trump pedig könnyen ellene fordíthatja a korántsem patyolattiszta múltját.

Alelnöke természetesen nem fordított hátat ennek, és a republikánus jelölt továbbra is az „amerikai demokrácia legnagyobb ellensége”. Ez a stratégia azonban most kiegészült egy sor személyes támadással is, amellyel a volt elnököt és támogatóit is megpróbálják besározni:

Trump egy „hátborzongató, perverz vénember”;

támogatói pedig „furák” és elavult nézeteik vannak a világról.

Első ránézésre ez a gúnyolódás elég gyengének tűnik. A demokraták és az amerikai média több mint 8 éve radikális jobboldali terrorizmussal, nő- és fajgyűlölőkkel, valamint fasiszta hatalomátvétellel riogatja a lakosságot; ehhez képest a „különös szavazók és öreg vezetőjük” életlennek és akár még barátságosnak is hangzik.

Harris nagy előnye, hogy az elmúlt 4 évben nem ő volt a republikánusok első számú célpontja, hanem Biden, akiből gyakorlatilag viccet csináltak. A szelídebb hangvétel pedig most erős kontrasztot mutathat a szavazóknak, ha Trump továbbra is a megszokott hevességével támadja őt

– kommentálta az új kampánystratégiát Costas Panagopoulos, a Northeastern Egyetem politológus professzora, aki szerint az alelnök érettebbnek és józanabbnak mutathatja magát ellenfelével szemben.