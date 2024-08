Moszkva is bekeményít: biometrikus azonosítást vezetnek be az orosz határon

Hamarosan tovább szigoríthatják annak feltételeit, hogy a külföldiek beléphessenek Oroszország területére. Az orosz pénzügyminisztérium ugyanis arról nyújtott be javaslatot, hogy december elsejétől indítsanak kísérleti projektet a külföldiek és a hontalanok Oroszországba történő beutazásához szükséges biometrikus azanosítás kialakítására. Az erre vonatkozó dokumentumot a jogszabálytervezetek közzétételére szolgáló honlapon tették közzé – számolt be a Ria Novoszty orosz hírportál.

Az útlevél nem elég: vízum helyet biometrikus ellenőrzés jöhet az orosz határon / Fotó: AFP

A kísérlet két lépcsőben zajlik majd. Az első szakaszban több határellenőrző ponton (a seremetyevói, a domogyedovói, a vnukovói és a zsukovszkiji repülőtéren, valamint az orenburgi régióban fekvő mastakovói ellenőrző ponton) belépő külföldi állampolgároknak biometrikus adatokat kell majd benyújtaniuk. A második szakaszban az összes határátkelőhelyen ez a rendszer működik majd, ez a fázis 2025. június 30-tól 2026. június 30-ig tart.

A jogszabálytervezet értelmében az Oroszországba történő vízummentes beutazáshoz minden külföldinek előzetesen biometrikus adatokat kell benyújtania egy külön kérelemben, melyben megjelölik a látogatás célját és idejét is.

A jelenleg működő vízumrendszerben a látogatóknak több dokumentumot és fényképet is be kell nyújtaniuk. Az vízumeljárás menete ugyanaz maradna az új rendszerben is, csak a bekért adatok köre változna.

A változások nem érintik a fehérorosz állampolgárokat, a hat év alatti gyermekeket, a diplomatákat, a diplomáciai képviseletek és konzulátusok alkalmazottait, az Oroszországban akkreditált nemzetközi szervezetek és képviseleteik alkalmazottait, valamint családtagjaikat.

A pénzügyi tárca közleménye szerint, ha a kísérleti projekt sikeresnek bizonyul, az új rendszert véglegessé teszik.