Az összeomlás szélére sodródott a gázai béketerv

Amerikai és izraeli tisztviselők is attól tartanak, hogy a gázai harcok befejezését garantáló megállapodás, amelyen a részt vevő nemzetek hetek óta dolgoznak, az összeomlás szélére került, miután a békére eddig nyitott Hamász váratlanul felállt a tárgyalóasztaltól. S mivel még egy átmeneti fegyverszünetre sincsen alternatív tervezet, ez a háborút akár hónapokkal is meghosszabbíthatja.

Karnyújtásnyira volt a gázai béke, amelyet most a Hamász váratlanul szabotált / Fotó: AFP

A jelenlegi javaslat – amelyet az Egyesült Államok, Izrael, Egyiptom és Katar júliusban több héten keresztül állított össze – az eddigi béketervek legerősebb formája, mivel olyan feltételeket tartalmaz, amelyek a Hamász, illetve Te-Aviv követeléseinek is megfelelnek.

A Financial Times értesülései szerint az izraeli küldöttség a megállapodást már alá is írta, ám a palesztinok egy nyilvános nyilatkozatukban váratlanul kijelentették, hogy mégsem fogadnák el a paktumot, annak ellenére, hogy még néhány nappal ezelőtt támogatták a tűzszünetet és a béketárgyalásokat. A tisztviselők most attól tartanak, hogy

ez a békejavaslat is meg fog bukni, ami tovább nehezítené a harcok lezárását és az izraeli túszok hazahozatalát, miközben a civil áldozatok száma tovább nőhet, és Irán is beléphet a háborúba.

A gázai vezetés lépése váratlan fordulat, mivel néhány héttel ezelőtt a békemegállapodáson dolgozó diplomaták szinte kivétel nélkül optimistán nyilatkoztak a folyamatról, és jelezték, hogy Izrael és a Hamász mellett a ciszjordániai Hezbollahhal is elkezdtek tárgyalni.

Most azonban nem tudni, hogy a Hamász megjegyzései csak hangzatos beszédek, amelyekkel saját támogatásukat akarják megerősíteni a palesztinok között; tárgyalási taktika, amellyel újabb feltételeket akarnak kicsikarni a saját javukra; vagy valóban úgy döntöttek, hogy nem akarnak véget verni a gázai vérengzésnek.

Az USA szerint Izrael elfogadta a gázai kivonulás feltételeit Váratlan előrelépés történt a gázai háborúban. Az Egyesült Államok szerint Izrael beleegyezett, hogy visszahívja a hadseregét a túszok elengedéséért cserébe.

Bár csak néhány napja értek haza, a paktumon dolgozó tisztviselők, köztük Brett McGurk, a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója, most újra Kairóba utaznak, hogy megpróbálják megmenteni a béketárgyalásokat. Ha ez nem sikerül, akkor

tovább folytatódik a háború, amely eddig több mint 40 ezer palesztin civil vesztét okozta;

a Hezbollah és az Izrael közti harcok tovább fokozódhatnak, Ciszjordániát is bevonva a konfliktusba;

Teherán pedig úgy dönthet, hogy megtámadja a zsidó államot, amivel lángra lobbanthatja a Közel-Keletet.

Izraeli, katari és egyiptomi társaimmal együtt engem is sokként ért a Hamász lépése, ami azzal fenyeget, hogy még több ország csatlakozik a háborúhoz, amely a nemzetközi gazdaságra, a kereskedelemre és az energiaellátásra is komoly csapást mérhet

– figyelmeztetett McGurk, aki a Politicónak elmondta, hogy több mint egy hónapja Tel-Avivot is hasonló érvekkel kellett visszaültetnie a tárgyalóasztalhoz.