Az orosz-ukrán háború 916. napja – elkezdődött a megtorlás: minden eddiginél nagyobb támadást indított Oroszország

Az orosz-ukrán háború legnagyobb légicsapás-sorozatát indította el Oroszország. Hétfőn több mint 200 rakétát és drón lőttek ki Ukrajnára és a fegyverek kedd hajnalban is csak záporoztak. Az ukrán hadsereg közölte, hogy ilyen mértékű támadás még nem történt a háború több mint két és fél éve alatt.

Sosem látott rohamot indított Oroszország, robbanások rázzák meg egész Ukrajnát / Fotó: NurPhoto via AFP

Hétfőn legalább hét ember halt meg a támadásokban, kedden pedig további négyen vesztették életüket. A közép-ukrajnai Krivij Rih városban egy szállodát semmisítettek meg az oroszok, itt két ember halt meg kedd hajnalban. Zaporizzsja város sem úszta meg a rohamot, itt is két áldozatról tudni. A Reuters szemtanúkra hivatkozva arról írt, hogy kedden három rakéta is becsapódott Kijevben.

Az orosz támadások főként Ukrajna energetikai infrastruktúráját célozzák, ami a hírek szerint nagy mértékben károsodott az elmúlt két napon. A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War azt közölte, hogy hiába a hatalmas orosz légicsapás sorozat, Moszkvának valószínűleg gondjai vannak a hadiiparral. Az ISW szerint a mostani támadás a válasz Ukrajna kurszki betörésére, ami hetekkel ezelőtt kezdődött. A katonai elemzők azt közölték, hogy Oroszország problémáit jelzi, hogy a válaszcsapás ennyit késett, mivel vélhetően Moszkvának ilyen sok időbe telt felhalmozni a fegyvereket egy ekkora mértékű támadáshoz.

Az orosz mikro bloggerek is megtorló csapásként írják le a jelenlegi támadást, ami a kurszki betörésre adott orosz válasz.

Az oroszországi Kurszk megyében már három hete megvetették a lábukat az ukránok. Bár Moszkva folyamatosan azt közli, hogy visszaveri az ukrán rohamokat, a gyakorlatban az látszik, hogy nem tudják kiszorítani a támadó erőket Kurszk területéről. A Kreml már többször közölte, hogy a betörést meg fogják bosszulni.

Az ukrán légierő azt közölte, hogy hétfő után kedden is teljes erővel folytatódott a rakéták és drónok özöne. Egyelőre nem tudták felmérni a támadás teljes mértékét, de azt elmondták, hogy

a drónok mellett Tu-85-ös stratégiai bombázók és MiG-31-es vadászrepülők is részt vesznek az orosz offenzívában.

A Reuters megkereste a Kremlt a támadás miatt. Oroszország közölte, hogy nem céloznak civilekre, vagy polgári infrastruktúrára. Emellett azt az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy az energetikai infrastruktúra valóban a rakéták célkeresztjében van.