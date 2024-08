Így fogta el a TEK a mosonmagyaróvári késelőt – videó

A Világgazdaság is megírta, hogy több mentőhelikoptert riasztottak Mosonmagyaróvárra késelés miatt,

a 20 éves nő 10-10 alkalommal szúrta leg a szüleit.

Forrás: YouTube / PoliceHungary

Az elkövető a támadás után elment a helyszínről, és a belváros felé vette az irányt, ott egy szembejövőt is megszúrt, ahogy egy dohányboltnál is megkéselt egy embert. Arról is beszámoltunk, hogy a dohányboltban egy idősebb férfival került összetűzésbe. A fiatal nőtől próbálat a férfi elvenni a kést, végül kilökdöste az elkövetőt a dohányboltból, a nő pedig megszúrta.

Kiderült, hogy az elkövetőt korábban már kereste a rendőrség. A fiatal nő Zs. Kíra, akit korábban a rendőség keresett, mert augusztus 10-én elment az otthonából, de nem érkezett vissza, életjelet nem adott magáról.