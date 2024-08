Irán odacsapna Izraelnek, de nem engedhet meg magának egy háborút

Az Egyesült Államok és arab országok is figyelmeztették Iránt, hogy a gazdasága megsemmisítő csapást szenved el, ha nagyszabású támadást indít Izrael ellen. Izrael pedig előre bejelentette, hogy gyorsan válaszolni fog, sőt, megelőző csapásra is kész, ha kell.

Már a napokban várható a Hezbollah támadása / Fotó: KAWNAT HAJU / AFP

Arab források szerint

Irán és a szövetségesei egyelőre próbálják felmérni, hogy Izrael milyen erővel vágna vissza – és milyen messzire hajlandó elmenni az Egyesült Államok a szövetségese védelmében.

Ez most nem 2006

Mivel a Hezbollah jelentős politikai erőt is képvisel Libanonban, így arra is tekintettel kell lennie, hogy a szavazói félnek a háborútól. A legutóbbi, 2006-os libanoni-izraeli háború idején erősödött a szervezet támogatottsága, de Szami Nader, a bejrúti Szent József Egyetem politikatudományi intézetének igazgatója szerint ez most nem így lenne.

„A helyzet teljesen más most, mint 2006-ban. Libanon gazdasága azóta összeomlott, az emberek elveszítették a bankban lévő megtakarításaikat, a deviza ez értékének a 98 százalékát, magas a munkanélküliség. A Hezbollah támogatói az ország déli részén egyszer már elveszítették az otthonukat. Nem akarják, hogy ez másodszor is megtörténjen. Most nem megfelelő az idő egy Izrael elleni háborúra” – vélekedett.