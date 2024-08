Mindjárt becsengetnek: nincs rendszerszintű pedagógushiány a minisztérium szerint

Utóbbival kapcsolatban a BM válaszában jelezte, a köznevelés rendszerében szabályozott, kik taníthatnak pedagógusként, és – mint írták – ezt minden munkaadónak be kell tartania.

„Nemhogy nem számítunk katonákra, fel sem merült vezénylésük a köznevelés területére”

– reagált a másik híresztelésre élesen a tárca, hangsúlyozva, hogy katonákat nem vezényelnek, nem vezényeltek, és nem fognak vezényelni a köznevelés területére.

Szükség van nyugdíjas pedagógusokra

A nyugdíjasok visszahívását illetően úgy fogalmaztak, ez szintén egy „hangzatos üres szólam”, hiszen az érintett saját maga dönt arról, hogy nyugdíj mellett tovább tanít vagy sem. Teljes értékű munkát végezhetnek azok a tapasztalt pedagógusok is, akik jellemzően a nőknek negyven éves munkaviszony után biztosított nyugdíjazás lehetőségével élnek, ezt követően azonban akár évekig is tovább dolgozhatnak, miközben a fizetésük mellett a nyugdíjukat is megkapják – vélik.

Számszerűleg annyit közöltek, hogy a 2024-2025-ös tanévben várhatóan mintegy négyezer öregségi nyugdíjban részesülő pedagógus végez majd oktató-nevelő munkát.

Mint írták, a szám a pedagógusok összlétszámában nem meghatározó, ugyanakkor nagy szükség van az idősebb munkatársak munka- és élettapasztalatára, felkészültségére.

Nem csak a pedagógushiány okozhat azonban gondot, több intézményben indul úgy az iskolaév, hogy nincsen kinevezett iskolaigazgató. Kérdésünkre, hogy nem okoz-e a működésben ez fennakadást, a szaktárca nemleges választ adott. „Azokban az intézményekben, ahol bármely okból nincs kinevezett igazgató, az újabb pályázat eredményességéig a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása – számoltak be.