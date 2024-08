Hiába az elnöki immunitás, mégis folytatódik a Trump elleni büntetőeljárás a 2020-as választások ügyében

Az amerikai legfelsőbb bíróság elnöki immunitásról szóló határozatát is figyelembe véve emelt új, a korábbinál szűkebb tartalmú vádat Donald Trump volt elnök és jelenlegi republikánus elnökjelölt ellen Jack Smith különleges ügyész kedden.

Jack Smith és Donald Trump / Fotó: Mandel Ngan, Ed Jones / AFP

A 2020-as elnökválasztás eredményének megváltoztatását célzó törekvéseket vizsgáló ügyben az amerikai igazságügyi minisztérium által kinevezett ügyész indítványa a korábbi bűnvádat helyettesíti, kitérve arra, hogy Donald Trumpnak elnökként nem a hivatali pozíciójából fakadóan, hanem magánemberként volt érdeke, hogy őt nyilvánítsák a 2020-as elnökválasztás győztesévé.

Trump nem akarta elfogadni a választás eredményét

A volt elnök ellen Jack Smith az elnöki hatalom átadásának akadályozása miatt és a választás eredményének megmásítására irányuló törekvés gyanújával emelt bűnvádat a 2020. novemberi elnökválasztást követően történtek miatt, részben a 2021. január 6-i zavargásokhoz kapcsolódóan.

Az új vádra azért van szükség, mert júniusban az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy az ország mindenkori elnökét büntetlenség illeti meg hivatali hatáskörben hozott intézkedésekért, ugyanakkor magánemberként tett cselekedeteiért felelősségre vonható.

Az új vád jogi és politikai elemzők szerint aligha jut el a tárgyalási szakaszba a november 5-i elnökválasztás előtt, ám minden bizonnyal része lesz a választási kampánynak. Trumpot korábban egy New York-i esküdtszék bűnösnek találta okirat-hamisítás és kampányfinanszírozási szabályok megsértése miatt a Stormy Daniels pornószínésznőnek kifizetett hallgatási pénz ügyében, és a republikánus elnökjelöltet államtitok megsértésével is vádolják, valamint Georgia államban is folyik ellene eljárás a választás eredményének megváltoztatására tett törekvései miatt.