Csipogóbombák: újabb robbantási sorozat történt a Hezbollah ellen, a háromezret közelíti a sérültek száma

Újabb csipogókészülékek robbantak fel szerdán Libanonban, legkevesebb három halálos és több mint száz sebesült áldozatot követelve, miután az előző nap 12 ember meghalt, csaknem 2800 pedig megsebesült hasonló személyhívók felrobbantása során – jelentette a libanoni állami hírügynökség.

Újabb csipogórobbantások történtek Libanonban, tovább nő az áldozatok száma / Fotó: Anadolu via AFP

A három haláleset az ország keleti részén található Bekaa-völgyben történt, de szemtanúk szerint több walkie talkie az ország déli részének különböző pontjain és Bejrút déli peremkerületeiben is felrobbant.

Az egyik robbanás egy olyan ember temetésén történt, aki az előző nap halt meg egy hasonló robbanásban.

Egy biztonsági forrás szerint – amelyet a Reuters hírügynökség idézett – több száz készülék robbant fel szerdán is, a legtöbb érintett csipogó pedig az előző napi fejleményekkel összhangban ismét a Hezbollah terrorszervezet tagjaihoz tartozott.

A robbanások során több lakóépület is megsérült, több esetben pedig tűz is kiütött, melyek eloltására a libanoni hatóságok nemcsak a tűzoltóságot, de a katonaságot is a helyszínekre vezényelték. A sebesültek ellátásában a mentőszolgálaton felül a libanoni Vöröskereszt is részt vesz, közel 30 mentőautóval.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, egészen kivételes és egyben rendkívül félelmetes titkosszolgálati akciót hajtott végre Izrael Libanonban, a csapás során ezernyi feltételezett terroristát likvidált (gyilkolt meg vagy sebesített meg súlyosan) egy eddig nem látott megoldással:

a személyi hívóikat, az úgynevezett csipogóikat robbantotta fel eddig nem teljesen tisztázott módon, egyszerre, egy időben.

Az izraeli akciót kifejezetten a Hezbollah fegyvereseire szabták, az eredmény pedig egyenesen pusztító.

Az ügy hátterében ugyanakkor feltűnt egy váratlan magyar szál is: a felrobbantott csipogók licenctulajdonosa ugyanis azt állítja, a gyilkos eszközöket egy budapesti cégtől vásárolták meg. Az ügyben a magyar kormány alapos cáfolatot, egyben magyarázatot tett közzé, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pedig már jelezte is: a magyar fél mindenben együttműködik az ügyben vizsgálódó szolgálatokkal.