Nincs élet Facebook nélkül a magyaroknál – itt a nagy internetkörkép

Rengeteget internetezünk, leginkább okostelefonon, és minden második fiatal napi két-három órát tölt el cseteléssel. Bár minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy gyakrabban használja mobilon az internetet, de még az X generáció 85 százaléka is naponta többször felmegy a netre. A legnépszerűbb közösségi platform továbbra is a Facebook, de a Z generációsok körében a TikTok és az Instagram is hódít.