Irán ismét tagadja, hogy rakétákat szállított volna Oroszországnak

„Egyetlen rakétát sem szállítottak Oroszországba, ez az állítás csupán a pszichológiai hadviselés egyik eszköze. Irán nem támogatja az ukrán-orosz konfliktusban részt vevő egyik felet sem”

- idézte az IRCG irányítása alatt álló legnagyobb iráni ipari és fejlesztési vállalat főparancsnokságának helyettes vezetőjét az Ilna iráni hírügynökség.

Az Európai Unió szerint Irán rakétákkal látja el az oroszokat, az irániak tagadják a vádakat./Fotó: AFP

Az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfőn szintén tagadta, hogy bármelyik hadviselő félnek katonai segítséget nyújtanának.

Az Európai Unió ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy a médiajelentésekben szereplő információk hitelesek. „Tisztában vagyunk a szövetségeseink által szolgáltatott hiteles információkkal az iráni ballisztikus rakéták Oroszországba szállításával kapcsolatban” - közölte Peter Stano, az Európai Bizottság külügyi szóvivője egy levélváltás során.

Hozzátette, hogy a tagállamokkal közösen továbbra is vizsgálják a kérdést, amely megerősítés esetén jelentős pénzügyi növekedést jelentene Oroszország „illegális háborújának” iráni támogatása terén.

Az uniós vezetők korábban egyértelművé tették, hogy ilyen esetben gyorsan, nemzetközi szövetségeseikkel összehangoltan válaszolnak, többek között új és jelentős, Irán elleni korlátozó intézkedésekkel - tette hozzá Stano.

A CNN amerikai hírcsatorna és a The Wall Street Journal amerikai napilap a múlt héten arról számolt be, hogy Irán rövid hatótávolságú rakétákat szállított Oroszországnak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az amerikai sajtóhírekre reagálva hétfőn kijelentette: „nem minden alkalommal felel meg az ilyen jellegű információ a valóságnak”.

Azt is mondta, hogy Oroszország folytatja az Iránnal való együttműködést minden területen, beleértve a legérzékenyebbeket is. Ukrajna a múlt héten jelentette be, hogy a Teherán és Moszkva közötti katonai együttműködés elmélyülése Ukrajna, Európa és a Közel-Kelet számára is fenyegetést jelent, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fokozzák a nyomást Iránra és Oroszországra.

Az Egyesült Államok pénteken közölte, hogy Irán részéről bármilyen ballisztikus rakéta Oroszországnak történő átadása markáns eszkalációt okozhat az ukrajnai háborúban. Ezt az álláspontot erősítette meg hétfőn a NATO szóvivője is, aki szerint a védelmi szövetség tud a médiajelentésekről, de arról nem nyilatkozott, hogy ezek megfelelnek-e a tényeknek.