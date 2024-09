Izrael két dandárral vonul Libanon határához, készek lerohanni a Hezbollahot

Az elmúlt napokban egyre súlyosabb rakétatámadások történtek Izrael és a Hezbollah között, ezért most két dandárt sorakoztatnak fel a libanoni határnál. Izrael egyre több Hezbollah-rakétát és kilövőállomást semmisít meg, most viszont felkészülnek a szárazföldi offenzívára is.