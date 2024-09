Izrael már szárazföldön is támadja Libanont

Az izraeli hadsereg különleges erői már szárazföldön is támadják Libanont: a zsidó állam különleges erőinek több, kis létszámú egysége is betört a libanoni határon egy összehangolt hadművelet keretében – írta hétfőn a Financial Times. A lap úgy tudja, a bevetések célja főként információ gyűjtése egy esetleges nagyobb szárazföldi támadás előtt.

Az izraeli erők már szárazföldön is behatoltak Libanonba / Fotó: Middle East Images via AFP

Izrael légicsapást is végrehajtott Bejrút központja ellen. Az elmúlt napokban az izraeli haderő többször is támadta Bejrút déli külvárosait, a Hezbollah fellegvárát, ez az első alkalom, hogy a főváros szívét vette célba.

Libanoni biztonsági források szerint legalább négy ember meghalt az izraeli dróncsapásban, amely a Dzsama Iszlamija szélsőséges szervezet egyik lakását vette célba Bejrút belvárosában.

Ez a szunnita iszlamista csoport szövetségese a Hezbollahnak, amely Izrael elleni műveleteivel saját bevallása szerint a Gázai övezetet irányító Hamászt támogatja.

Az Izrael és az Európai Unió által is terrorszervezetként nyilvántartott Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) bejelentette, hogy három tagja meghalt a légicsapásban.

Az Independent cikke szerint Joáv Galant izraeli védelmi miniszter egy korábbi nyilatkozatában már előrevetítette a szárazföldi offenzíva lehetőségét: Izrael minden erejét mozgósítani fogja a Hezbollah elleni harcban: „Földön, vízen és levegőben egyaránt támadni fogunk” – jelentette ki a tárcavezető, aki hozzátette, a meggyilkolt Hezbollah-vezér, Hasszan Naszrallah likvidálása nagyon fontos lépés volt a küzdelemben, de nem az utolsó.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, Naszrallah halála óta először szólalt meg a síita csoport helyettes vezetője, Naim Kasszem, aki szerint Izrael nem fogja elérni céljait a háborúban, és a Hezbollah készen áll az izraeli szárazföldi invázióra. Azt is elárulta, hogy a legközelebbi alkalmas időpontban megválasztják a Hezbollah új főtitkárát.