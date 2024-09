Kiderült, mikor érkezik Budapestre az új ukrán külügyminiszter

Hétfőn Budapesten találkozik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel az új ukrán külügyminiszter, Andrii Sybiha. A megbeszélésen a két tárcavezető számos témát érint majd, így az orosz–ukrán háború és a magyar kormány által kritizált ukrán kisebbségi törvény is terítékre kerül – számolt be róla az ATV.

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter először látogat hivatalos úton Budapestre / Fotó: AFP

Andrii Sybiha szeptember 5-e óta tölti be Ukrajna külügyminiszterének tisztségét, miután Volodimir Zelenszkij leváltotta az előző külügyminisztert, Dmitro Kulebát. A mostani lesz Sybiha első hivatalos útja Magyarországra.

Szijjártó és Sybiha is részt vett az előző héten New Yorkban az ENSZ Közgyűlésén, azonban akkor nem folytattak kétoldalú egyeztetést, mivel már ismert volt az ukrán külügyminiszter látogatásának időpontja. Szijjártó a tengerentúlon négyszemközti megbeszélés keretében találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval és kínai kollégájával. Vang Jivel is. A magyar miniszter egy interjúban korábban bejelentette, hogy a jövő hét folyamán Budapestre érkezik az ukrán diplomácia nemrégiben kinevezett új vezetője.

Az ukrajnai háborúnak nincsen megoldása a harctéren, a megoldás a tárgyalóasztalnál van, ezért mi a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdésének pártján állunk

– jelentette ki New Yorkban Szijjártó Péter. A béketárgyalások témaköre valószínűleg a budapesti egyeztetésen is napirendre kerül majd.