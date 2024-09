Salvini Budapesten: Lázárral már találkozott, Orbánhoz tart

Budapesten tartózkodik a hazájában egy migrációs ügy miatt perbe fogott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, aki a nap folyamán Orbán Viktorral is találkozni fog.

Matteo Salvini és Orbán Viktor kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, ez a kép egy korábbi budapesti találkozásukkor készült 2019-ben Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Infrastrukturális és közlekedési miniszteri minőségében az olasz politikus, a magyar kormánypártokkal a nemzetközi politikai színtéren szövetséges Északi Liga vezetője az unió közlekedési minisztereinek informális találkozóján vesz részt, amelyet Budapest az EU soros elnökeként rendez.

Ezen az ülésen Salvini már találkozott Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, aki az MTI jelentése szerint bevezetőjében elmondta: a közlekedés is egy olyan kulcsterület, amelynek a fejlesztése kulcsfontosságú a gyengélkedő európai versenyképesség javításához.

A későbbiekben Matteo Salvini Orbán Viktor miniszterelnökkel, régi politikai szövetségesével folytat megbeszéléseket, akivel miniszteri szakterületén kívül minden bizonnyal számos európai politikai természetű megvitatnivalója is lesz.

Orbán Viktor a Salvini elleni vádemelésről: aki Európát védi, büntetésekkel néz szembe Matteo Salvini ellen emeltek vádat az olasz hatóságok, amiért nem engedélyezte egy migránshajó kikötését. Noha Giorgia Meloni miniszterelnök szerint is csak a munkáját végezte a történések idején belügyminiszter Salvini, az ügyészek emberrablással vádolják.

A két politikus már sokszor találkozott az elmúlt években, Budapesten is és másutt is. Még szorosabbra vonta a kapcsolatot pártjaik között, hogy a júniusi választások után felállt új Európai Parlamentben Salvini pártja is csatlakozott a Fidesz és mások alapította Patrióták Európáért frakcióhoz.

Fontos közös téma: az európai migráció

A két politikus egyik fontos témája a tömeges európai bevándorlás problémája, amelyet az olasz hatóságok Salvini számára – hiába az ország kormányfőhelyettese – igyekeznek személyes problémává fordítani.

A hét végén a palermói ügyészség hat év börtönbüntetés kiszabását kérte Salvinire, mert 2019-ben – belügyminiszterként – nem engedélyezte az Open Arms spanyol civil hajó kikötését Lampedusán 147 bevándorlóval a fedélzetén. „A börtönt kockáztatom, mert a baloldal úgy döntött, hogy az olasz határok védelme bűncselekmény” – reagált az olasz politikus, aki budapesti utazása előtt a hírek szerint köszönetet mondott Orbán Viktornak, aki az események nyomán nyilvánosan megvédte őt. Az Open Arms ellen egyébként feljelentést tesz a volt belügyminiszter.