Trump megúszta: az elnökválasztásig már biztos, hogy nem büntetik meg

A Donald Trump hallgatási pénzről szóló ügyében eljáró bíró beleegyezett, hogy a november 5-i elnökválasztás utánra halassza a büntetés kiszabását a republiánus elnökjelölttel szemben, arra hivatkozva, hogy szeretné elkerülni a választás befolyásolásának látszatát.

Trump büntetéséről nem születik döntés a választás előtt/Fotó: AFP

Az ügyben a politikust már május 30-án okirathamisítás vádjával bűnösnek találta az esküdtszék, és

a büntetés kiszabására eredetileg szeptember 18-án került volna sor, ám az ügyben eljáró Juan Merchan elfogadta a volt elnök ügyvédeinek érvelését és november 26-ára halasztotta a büntetés kihirdetését.

A döntés indoklásában a bíró hangsúlyozta, hogy szeretné elkerülni annak a látszatát, hogy az eljárást befolyásolja a tény, hogy a vádlott az elnöki címért indul. Ugyanakkor a Reuters beszámolója szerint hozzátette, hogy a bíróság méltányos, pártatlan és apolitikus intézmény.

A Trump-kampány szerint boszorkányüldözés folyik

Steven Cheung, a Trump-kampány szóvivője szerint viszont az ügyet semmissé kellene nyilvánítani, hiszen az az – egyébként demokrata párti – kerületi ügyész választást befolyásoló boszorkányüldözése. Trump ügyvédei szerint a büntetés kiszabását azért is halasztani kellene, mert Merchan dönt azon indítványukról is, mely a Legfelsőbb Bíróság elnöki immunitásról szóló döntése alapján kéri az ítélet törlését. Az ügyvédek szerint könnyen lehet, hogy fellebbeznek majd a szeptember 16-ra kitűzött döntés ellen. Merchan ez utóbbi időpontot is elhalasztotta, mégpedig november 12-re.

Trump az esküdtszék május végi ítélete szerint okirathamisítást követett el, amikor megpróbálta elrejteni a 2016-os elnökválasztási kampánysorán a Stormy Daniels pornószínésznőnek kifizetett 130 ezer dolláros összeget abból a célból, hogy hallgasson kettejük szexuális kapcsolatáról. Trump tagadja, hogy történt volna ilyen és a büntetés kiszabása után fellebbezni szándékozik.

Kérdés az elnöki immunitás is

A Legfelsőbb Bíróság pártvonalak mentén, ám egy más ügyben meghozott döntése értelmében az elnököt hivatalos cselekedetei alatt immuniás illeti meg. Az ügyben eljáró Alvin Bragg kerületi ügyész szerint azonban itt Trump személyes tetteiről van szó, ezért nincs miért megváltoztatni az ítéletet. A büntetés kiszabásának elhalasztása ellen azonban nem emelt kifogást, egy augusztus 16-i beadványa a bíróra bízta a kérdés eldöntését.

Az ügyészség szerint egy fellebbviteli bíróság egyébként is elhalasztaná a büntetés kihirdetését.

Az okirathamisítást négy évig terjedő börtönbüntetéssel lehet sújtani, de gyakori, hogy az elítélt csak pénzbírságot vagy próbára bocsátást kap hasonló ügyekben. Ha Trump megnyeri a választást, utasíthatja az igazságügyi minisztériumot az ellene folyó szövetségi ügyek ejtésére, ám arra, hogy ezt a New York államnbéli, illetve egy másik, Georgia államban indítot ügyet nincs hatásköre leállítani.