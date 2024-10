Egyre jobban eldurvul a viszony Kanada és India között: diplomatákat utasítottak ki egy gyilkosság miatt

Kanada és India is kiutasított hat-hat diplomatát a másik országból egy tavaly nyári gyilkosság miatt kirobbant vita eredményeként. Egy magas rangú kanadai kormányzati tisztviselő szerint Ottawa azért utasította ki az indiai diplomatákat, köztük a főképviselőt, mert a nyomozás folyamatban lévő erőszakos bűncselekményeket tárt fel, ami kapcsolódik az indiai kormányhoz.

Óriási diplomáciai vihar lett egy szikh aktivista kanadai halálából/Fotó: Shutterstock

Válaszképpen India is kiutasított hat kanadai diplomatát, köztük az ügyvivő főképviselőt és szintén ügyvivő helyettesét – jelenti az AP hírügynökség. Az indiai külügyminisztérium egy hétfői közleményben azt is állította, hogy ők hívták haza a diplomatáikat, miután visszautasították azt a kanadai diplomáciai kommunikációt, mely szerint az indiai nagykövet is a rendőrség látóterébe került a gyilkosság kapcsán.

Egy kanadai szikh aktivistát öltek meg Kanadában

Az ügy hátterében egy Indiában született, de már kanadai állampolgár szikh aktivista, Hardip Szingh Nidzsar kanadai meggyilkolása áll, amiről Juston Trudeau kanadai miniszterelnök azt mondta, hogy hiteles állítások szerint az indiai kormány is szerepet játszott a gyilkosságban.

India visszautasította és abszurdnak nevezete a vádakat.

Ugyanakkor Nidzsart 2020-ban terroristává minősítette Újdelhi, sőt kezdeményezte a letartóztatását is. A férfi ugyanis egy szikh állam, Halisztán létrehozását szerette volna elérni. A tavalyi vádakra válaszul India már kiutasított 41 kanadai diplomatát a 62-ből, és a két ország közötti viszony azóta is fagyos. A szikh függetlenségi mozgalom ügye kényes téma Ottawa és Újdelhi viszonyában, ugyanis bár a mozgalom Indiában be van tiltva, a diaszpórában tovább létezik, különösen Kanadában, ahol a lakosság 2 százaléka szikh.

India szerint a szikh szeparatistákkal szemben azoknak az országoknak is fel kéne lépni, ahol a diaszpóra él

India többek között olyan országokat kíván jogi lépésekre sarkallni szikh aktivisták ellen, mint Kanada, Ausztrália vagy Nagy-Britannia. Az indiai külügyminisztérium a kanadai nagykövetet is bekérette, míg Stewart Wheeler kiutasítása után azt nyilatkozta a sajtónak, hogy

a kanadai kormány hihetetlen és visszautasíthatatlan bizonyítékokat tárt India elé a kormány ügynökei és kanadai állampolgár kanadai meggyilkolása közötti kapcsolatról.

Mint mondta, Indiának meg kellene vizsgálnia a vádakat és Kanada készen álla az együttműködésre.