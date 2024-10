Lázár: Lesz Debrecenben közlekedési múzeum

Papp László polgármester közölte,

a BMW beszállítói parkjában még folyik a munka, az oda betelepülő cégeket az építkezéseik előrehaladtával párhuzamosan szolgálják ki infrastruktúrával.

A szürke víz megfelelő keverési arányáról és a paraméterekről a Déli Ipari Parkban építkező akkumulátorgyártóval, a CATL-el már megállapodtak, és a BMW mellé települő EVE akkumulátorgyárral is előkészületben van a megállapodás. A szürke víz és a felszíni víz kétharmad-egyharmad keverési arányát szolgáló felszíni vízi infrastruktúra viszont még mindkét ipari parkban hiányzik – közölte a polgármester.

A CATL a Debreceni Egyetemmel is megállapodást kötött, ebben a képzési együttműködések mellett közös akkumulátortechnológiai kutatások is szerepelnek, amelyek a szürke víz témáját is érintik.

Meglesz a pénz a szürke vízre

Amint az emlékezetes, az akkumulátorgyártás ilyen volumenű megjelenése Debrecenben gyanakvást és ellenállást váltott ki az ott lakókból. A város maga is fontosnak ítélte, hogy ezek a technológiák ne veszélyeztessék az ivóvízbázist, ezért úgy döntött, hogy szürke vízzel – vagyis tisztított szennyvíz és felszíni víz keverékével – fogja kiszolgálni a nagy ipari szereplőket, és köztük is elsősorban az akkumulátorgyártó vállalkozásokat.

Papp László megerősítette, nagyon fontos tétel a szürke víz hálózatának a kialakítása. „Ennek a tervezési folyamata novemberben zárul, és a harmadik kormánydöntésnél kérjük a kormányt, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat, amivel megvalósulhatnak a szürke vizes beruházások, hiszen azt az ígéretet tettük Debrecen polgárainak, hogy a helyi vízbázis védelme érdekében ezek a nagy ipari létesítmények jelentős részben tisztított szennyvizet fognak majd fölhasználni, és ennek az ígéretünknek eleget is kívánunk tenni” – fogalmazott.