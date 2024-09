Lázár János: nem szabad veszélyeztetni az autóipar versenyképességét

Egyetértettünk abban, hogy egyszerűbb szabályok kellenek, kevesebb bürokrácia, az új költségvetésben új finanszírozás a közlekedésnek. Át kell alakítani a közlekedést a kohézió érdekében, nemcsak fejlesztésre, hanem működtetésre is pénzt kell fordítani – jegyezte meg. Magyarország szempontjából fontosnak nevezte, hogy az észak-déli korridorok erősödjenek, vagyis a Balti-tengert az Égei-tengerrel, valamint az Adriával összekötő folyosó is. Mint mondta, ez katonai-védelmi okokból, de az áruforgalom miatt is fontos. A magyar kormány célja, és ebben is egyetértés volt az ülésen, hogy kulcsország legyünk, ami akkor lehetséges, ha minden áru, és minél több személy Magyarországon keresztül jut el Nyugatra és Északra – tette hozzá.

A magyar álláspont egyszerű arra vonatkozóan, honnan lesz erre pénz: a gazdasági versenyképességhez kell rendelni minden erőforrást. A legfontosabb cél, hogy az európai polgárok jól és biztonságban éljenek, ennek érdekében még több gazdasági eredményt kell letennünk az asztalra – hangoztatta Lázár János.

A miniszter elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a Közlekedési Tanács ülésén részt vett minisztertársai, államtitkárok, kollégák támogatásukról biztosították Magyarországot a nehéz árvízi idők idején. Átérzik a helyzet nehézségét, és amennyiben szükséges segítséget is felajánlottak fűzte hozzá.