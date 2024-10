Putyin ma ünnepli születésnapját, különleges ajándékokból sosincs hiány

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn ünnepli születésnapját, a Kreml feje ma 72 éves. Az 1952. október 7-én, Leningrádban (ma Szentpétervár) született politikusnak a mostani immár a 21. olyan születésnapja, amelyet a legmagasabb állami hivatalban ünnepelhet.

Vlagyimir Putyin eddigi 72 születésnapjából 21-et Oroszország vezetőjeként töltött / Fotó: AFP

Putyin a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a munkahelyén tölti a neves napot. Az orosz elnök ilyenkor már reggel elkezdi fogadni a külföldi vezetők gratulációit táviratok és telefonhívások formájában. A nap első felében több magánjellegű munkamegbeszélés is az államfő napirendjében szerepel. Este pedig Putyin találkozik a FÁK államfőivel, akik a keddi csúcstalálkozó előtt már Moszkvában tartózkodnak – ismertette az elnök hétfői programját a TASZSZ orosz hírügynökség.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a születésnap kapcsán elmondta, hogy Putyin a számos teendője mellett nem engedhet meg magának egyetlen szabadnapot sem, és az elnök ezt lelkiismeretesen be is tartja, így ez alól még a születésnapja sem kivétel. Sőt, még napon belül sincs fix pihenőideje, sokszor éjszaka is jelentéseket olvas vagy dolgozik, így lényegében folyamatos szolgálatban van.

A születésnapján nyilvános rendezvényeket sosem tart Putyin, aki úgy gondolja, hogy ez az ő privát ünnepe, nem nemzeti ünnep. Szereti ezt a napot inkább a barátaival és a családjával tölteni, ám ha erre nincs lehetőség, akkor legalább este szerettei körében ünnepel.

Milyen ajándékokat kap Vlagyimir Putyin?

Ugyan nagy nyilvános ünnepségeket soha nem szervez magának, az orosz elnök nem nélkülözi az ajándékokat. Bár nagy álmát, az orosz–ukrán háború Moszkva szempontjából sikeres lezárását biztosan nem kapja meg születésnapjára, az elmúlt években számos érdekességgel ajándékozták meg az elnököt.

2022-ben, a 70. születésnapján fehérorosz kollégája, Aljekszandr Lukasenka elnök egy fehérorosz gyártmányú traktorral lepte meg Vlagyimir Putyint. Tény, hogy nem mindennapi ajándék, de kicsi rá az esély, hogy a Kreml feje túl gyakran használná ajándékát.

Valószínűleg sokkal közelebb áll Putyin szívéhez Gurbanguly Berdimuhamedov akkori türkmén elnök 2017-es ajándéka: az orosz elnököt kollégája egy Verny nevű kiskutyával lepte meg. A közép-ázsiai juhászkutya minden bizonnyal elnyerte a nagy kutyabarát hírében álló politikus tetszését. Nem ez volt az első, és lehet, hogy nem is az utolsó alkalom, hogy négylábú társ érkezett az elnöki rezidenciába a neves napon.