Zelenszkij: a béke nem Oroszországon, hanem a Nyugaton múlik

Az ötödik pont a háború utáni időszakra készült. Eszerint fel kell használni az ukránok harctéri tapasztalatait a NATO és Európa egészének védelme érdekében. Kijev azt javasolja, hogy a háború után az amerikai hadsereget ukrán katonákkal váltsák fel Európában.

Bár az ukrán hadsereg egyre súlyosabb veszteségeket szenved el a frontvonalon, Zelenszkij szerint a háború könnyen megnyerhető / Fotó: Roman Pilipey / AFP

Az ukrán elnök hangsúlyozta: ha most elkezdik végrehajtani győzelmi tervét, 2025-ben véget érhet a háború. A terv megvalósítható, de ez a partnereiken múlik.

Zelenszkij más országokra is ráuszítaná a Nyugatot

Az elnök beszédében kitért Észak-Koreának a háborúban játszott szerepére. Kijelentette, hogy Phenjan nemcsak fegyverekkel látja el Oroszországot, hanem embereket is küld oda, akiknek orosz gyárakban kell dolgozniuk. „A Putyinnal együttműködő bűnözők koalíciója ma már magában foglalja Észak-Koreát, a Kim családot, amely több mint 20 millió koreai embert tart rabszolgaságban.

Hírszerzésünk nemcsak az Észak-Koreából Oroszországba szállított fegyvereket, hanem munkások szállítását is rögzítette a háborúban elesett oroszok pótlására” – mondta, hozzátéve, hogy már észak-koreai katonák is vannak az orosz hadseregben. Zelenszkij szavai szerint köztudott az iráni „rezsim” Putyinnak nyújtott segítsége is, valamint Kína együttműködése Oroszországgal.

A nyilatkozatok ellenére Peking tartózkodik a valóban komoly, hatékony lépésektől, amelyek megállíthatnák Putyint, az orosz agressziót és az ENSZ Alapokmányának Oroszország általi megsértését

– szögezte le az ukrán elnök.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök Zelenszkijnek a parlament és a frakciók vezetőivel tartott zárt tanácskozása utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a törvényhozás egyhangúlag támogatja az elnök győzelmi tervét.