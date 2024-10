Zelenszkij győzelmi terve: ez vágta ki a biztosítékot az amerikaiaknál

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök győzelmi terve részeként Tomahawk cirkálórakétákat is kért az amerikaiaktól a nem nukleáris elrettentő csomag részeként meg nem nevezett amerikai tisztviselők szerint.

A Tomahawk akár tengeralattjárókról is indítható/Fotó: AFP

A győzelmi terv öt pontból áll, amiből három rész titkosított. A harmadik pont a nem nukleáris elrettentés, melynek egy része tikosított – idézi fel a Kyiv Independent. Az ukrán államfő egy átfogó, nem nukleáris stratégiai elrettentő erőt szeretne tudni a területén, ami védelmet jelentene a jövőbeli támadások ellen. Ennek lennének részei a 2400 kilométer hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták. Ez azt jelenti, hogy

ezek a rakéták hétszer olyan messzire tudnak menni, mint az oly sok vitát kiváltó ATACMS rakéták, amikből végül kapott Ukrajna párat.

Végül azonban Zelenszkij nem tudta meggyőzni a nyugatot arról, hoy miért is lenne szüksége Tomahawk rakétákra, ráadásul sokkal több olyan célpontot is nevezett meg Oroszországban, mint ahány ilyen rakétát az Egyesült Államok át tudna adni anélkül, hogy saját érdekeit veszélybe sodorná a Közel-Keleten és Ázsiában. A The New York Times beszámolója szerint Zelenszkij azon is meglepődött, hogy nem kapott engedélyt Joe Biden amerikai elnöktől arra, hogy oroszországi célpontokat támadjon amerikai rakétákkal.