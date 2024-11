Titokban hatalmas új fegyvergyárat épít Észak-Korea

Műholdfelvételek szerint Észak-Korea egy kulcsfontosságú fegyvergyártó komplexumot bővít, amelyben az orosz–ukrán háború során a Moszkva által is bevetett rövid hatótávolságú rakéták egyik típusát szerelik össze. A február 11-i üzemként ismert gyár a Ryongsong gépgyártó komplexum része, amely az ország keleti partján fekvő Hamhungban található, ez Észak-Korea második legnagyobb városa – írta a Reuters.

Észak-Korea bővíti a legnagyobb fegyvergyárát / Fotó: KCNA / AFP

Sam Lair, a Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézetében működő James Martin Nonproliferációs Tanulmányok Központjának (a nonproliferáció az atomenergia békés célú felhasználását jelenti – a szerk.) munkatársa szerint a szóban forgó az egyetlen ismert üzem, amely a Hwasong-11 osztályú ballisztikus rakétákat gyártja. Ukrán tisztviselők szerint ezeket a nyugati országokban KN-23 néven ismert lőszereket az orosz erők már több alkalommal is bevetették támadásaik során.

A komplexum bővítéséről sem Észak-Korea hivatalos csatornái, sem a helyi sajtó nem számolt be korábban. A háború eddigi hónapjaiban Moszkva és Phenjan is tagadta, hogy Észak-Korea fegyvereket szállított volna Oroszországnak. A két ország egy júniusi csúcstalálkozón írt alá kölcsönös védelmi szerződést, melynek részét képezte katonai kapcsolataik fokozása is.

A katonai partnerség részeként az elmúlt hetekben egyre több észak-koreai katona bukkant fel fronton. A többségük a kurszki régióban harcol az oroszok oldalán, de a legfrissebb hírek szerint már Ukrajnában is láttak észak-koreai katonákat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már azt vizionálta, hogy Phenjan akár százezer embert is küldhet a háborúba.

Sokféle fegyvert gyártanak az észak-koreai gyárkomplexumban

Az októberben készített műholdfelvételeken a meglévő gyárépület mellett egy épülőben lévő összeszerelő üzemnek tűnő épület és egy lakóház is látható, ez utóbbit valószínűleg a munkásoknak szánták. A felvételek alapján Phenjan megerősíti a komplexum néhány föld alatti létesítményének bejáratát is.

„Ezek egyértelműen arra utaló jelnek tűnnek, hogy az észak-koreaiak megpróbálják erősen növelni ennek a gyárnak a teljesítményét” – mondta Lair. Az elemzők szerint az új összeszerelő épület körülbelül 60-70 százalékkal nagyobb, mint a korábbi, rakéták összeszerelésére használt épület.