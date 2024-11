EU-csúcs Magyarországon: Ursula von Der Leyen kiállt a nyilvánosság elé – elmondta, mi történt Budapesten

Charles Michel leszögezte: meg kell erősíteni az európai védelmi készültséget, képességet, amihez a NATO alapvető pillér, "de európai felelősség is van ezen a téren".

Orbán Viktor Ursula von der Leyenről: ő most a vendégünk

Magyarország nevében elítélem az antiszemita zavargásokat, amelyek Amszterdamban történtek – kezdte felszólalását Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök kiemelte, ez számunkra, magyarok számára is elfogadhatatlan.

Önök most egy olyan városban vannak – ezt a külföldieknek mondom –, ahol Európa talán legnagyobb zsinagógája és a város legnagyobb katolikus katedrálisa egymástól lényegében egy kőhajításnyira van. És ez a közelség egyben szimbolizálja is a mi városunkat. Ez egy találkozóhely. Különböző kultúrák találkozóhelye. Kelet, nyugat, észak, dél és ettől olyan különlegesen toleráns. Ezért élünk itt Budapesten békében és biztonságban együtt. Azt kívánom az amszterdamiaknak, hogy ez nekik is sikerüljön – mondta.

Azzal folytatta, hogy megtiszteltetés a számunkra, hogy az Unió vezetőit vendégül láthattuk. "Csak hogy fölöslegesen ne kérdezzenek, ezért előre szeretném leszögezni, hogy mindannyiunk előtt közismert, hogy vannak az Európai Unió Bizottsága és Magyarország között súlyos politikai konfliktusok. Nekem is vannak vitáim az elnökasszonnyal, de most von der Leyen a vendégünk. Meghívtuk őt, és elfogadta a meghívásunkat, eljött a házunkba, és a vendégnek kijár az udvarias fogadtatás és a tisztelet, ezért nem volt semmilyen éles vita, sőt semmilyen vita sem volt közöttünk a tanácsülésen. A csatáinkat majd megvívjuk Brüsszelben. Ráadásul az itteni fő témában ez a versenyképesség volt, teljes egyetértés volt közöttünk".