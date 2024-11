Íme az uniós migrációs politika eredménye: összeomlott a schengeni övezet

A holland kormány szerdán tájékoztatta az EU-t, hogy december elejétől felfüggeszti a schengeni szerződést, és 6 hónapra visszaállítja az ellenőrzést határain. „November 11-én a Bizottság értesítést kapott a holland hatóságoktól a határellenőrzések december 9-től 2025. június 8-ig történő visszaállításáról. Mint mindig, a Bizottság értékelni fogja a bejelentést, és szoros kapcsolatot fog tartani a hatóságokkal” - közölte az EU Bizottság szóvivője a napi sajtótájékoztatón.

A nyugat-európai baloldali kormányok súlyos hibája miatt, most veszélybe került az uniós szbad mozgás, amit a schengeni egyezmény biztosított.

Miután a holland kormány bejelentette, hogy korlátozni kívánja az illegális bevándorlást és a migránscsempészetet, az ország menekültügyi és migrációs minisztere közölte, hogy szeptember 12-től megkezdődnek az ellenőrzések.

Még az emberek szabad mozgását már amúgy is korlátozó Norvégia is úgy döntött, hogy december 1-ig meghosszabbítja a schengeni megállapodás felfüggesztését. Emilie Mahn igazságügyi miniszter elmondta, hogy ezt az intézkedést meghosszabbítják annak érdekében, hogy nagyobb védelmet biztosítsanak az állampolgároknak az esetleges terrorcselekmények ellen. Az első változatás október 1-jén lépett életbe. Norvégia azon EU-n kívüli országok közé tartozik (a többi Svájc és Izland), amely szabad mozgásról szóló megállapodást kötött Európával. Dánia egyébként már évek óta szigorú ellenőrzéseket folytat határain, mivel teljesen ellentétesen gondolkodott a migrációs ügyről, mint a vele szomszédos országok, péleádul az lassan ébredő Svédország, vagy a most már a valóságot felismerő Hollandia.

Egyébként a holland kormány példátlan intézkedéseket jelentett be a bevándorlás visszaszorítására, beleértve a határellenőrzés visszaállítását - mutatott rá a Corierre della Serra. Az intézkedések közé tartozik a Hollandiában menedékjogot kapott személy családtagjainak megívására vonatkozó korlátozása, az ideiglenes vízumok időtartamának csökkentése és az a szándék, hogy

Szíria egyes részeit biztonságosnak nyilvánítsák azért, hogy a hatóságok elutasíthatják az ezekből a régiókból érkező migránsok menedékkérelmét.

A szíriaiak alkotják a Hollandiába érkező migránsok legnagyobb nemzeti csoportját. „A lehető legvonzóbbá akarjuk tenni Hollandiát ” – mondta Marjolein Faber migrációs és menekültügyi miniszter, a Geert Wilders által alapított nacionalista és iszlámellenes Szabadságpárt tagja.