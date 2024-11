Kedden egy Libanonból érkező drón egy óvoda épülete mellett csapódott be az északi-izraeli Nesher városában. A drón az óvoda melletti fának csapódott és felrobbant, kisebb károkat okozva az épületben és egy kerítésben. A robbanás betörte az ablakokat és törmeléket szórt a szomszédos játszótérre – értesült a The Times of Israel.

Óvoda mellé csapódott egy öngyilkos drón Izraelben / Fotó: AFP

Az érkező drónt nem jelezte a legvédelmi sziréna, ám mivel más úton kiadtak riasztást a térségre, az óvoda személyzete elővigyázatosságból óvóhelyre vitte a gyerekeket. Ennek köszönhetően senki nem sérült meg a támadásban. Az óvodát bezárták, a gyerekeket másik intézménybe szállították.

Az izraeli védelmi erők vizsgálják, hogy miért nem szólaltak meg a szirénák Nesherben. A hadsereg ugyanis tudott a drónról, de azt nem tudta megsemmisíteni a célja előtt.

A pusztítás jól látható az alábbi videón:

פגיעת הכטב"ם בנשר | תיעוד

(אורלי אלקלעי)



צילום: שימוש לפי סעיף 27א pic.twitter.com/EmaXemB1IR — כאן חדשות (@kann_news) November 12, 2024

Mivel tűzszüneti megállapodás még nem született, az izraeli hadsereg folytatja a Hezbollah elleni harcát Libanonban.

Kedden Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy addig nem lesz tűzszünet Libanonban, amíg el nem érik a háborús célokat, azaz a Hezbollahot le nem győzik. „Izrael nem fog beleegyezni olyan megállapodásba, amely nem garantálja jogát a terrorizmus megakadályozására, biztosítva a háború libanoni céljainak elérését, beleértve a Hezbollah lefegyverzését, a Litani folyón túlra szorítását, és azt, hogy az északi területen élő lakosok biztonságban visszatérhessenek otthonaikba.”